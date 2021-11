Izraelis raketomis apšaudė teritorijas prie Damasko

Apie tai pranešė Sirijos valstybinė televizija, remdamasi kariškiais. Padaryta didelių materialinių nuostolių, paskelbė ir valstybinė Sirijos naujienų agentūra „Sana“. Izraelio kariuomenės atstovė šios informacijos komentuoti nenorėjo.

Jau šeštadienį Izraelis paleido raketas į Damasko priemiesčius, tačiau jas neutralizavo Sirijos karinės pajėgos.

Izraelis vis atakuoja taikinius kaimyninėje Sirijoje. Taip jis siekia neleisti Irano remiamiems kovotojams didinti savo įtaką – ypač netoli Izraelio šiaurinės sienos.

Iranas yra artimas Sirijos prezidento Basharo al Assado sąjungininkas. Proiranietiški kovotojai Sirijoje kaunasi vyriausybinių dalinių pusėje. Nuo islamo revoliucijos prieš 42 metus Iranas laiko Izraelį mirtinu savo priešu.

Sirijoje daugiau kaip 10 metų vyksta pilietinis karas, per kurį savo namus buvo priversti palikti 12 mln. žmonių. Daug teritorijų sugriauta. Be to, šalį ištikusi didelė ekonominė krizė. Milijonai žmonių kenčia badą ir skurdą.