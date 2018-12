Izraelio armijos atstovas Jonathanas Conricusas sakė, kad aptiktais „atakos tuneliais“ dar nebuvo naudojamasi. Atstovas atsisakė nurodyti, kiek tunelių aptikta ir kaip jie bus atkirsti. Visos operacijos vyks Izraelio teritorijoje, sakė J. Conricusas. Vis dėlto šios operacijos tikriausiai padidins įtampą tarp Izraelio ir šiitų kovotojų grupuotės „Hezbollah“, su kuria Izraelis 2006 metais kariavo niokojamą karą. Armija yra panaudojusi įvairias priemones tuneliams iš Gazos Ruožo sugriauti ar užpildyti. „Pradėjome operaciją „Šiaurės skydas“ per sieną einantiems atakos tuneliams, kuriuos iš Libano į Izraelį iškasė teroristų organizacija „Hezbollah“, išaiškinti ir suardyti“, – žurnalistams sakė J. Conricusas. Pranešimas apie šią operaciją pasirodė kitą dieną po to, kai Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu Briuselyje susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo. B. Netanyahu sakė ketinęs su M. Pompeo aptarti „žingsnius, kurių drauge imamės siekdami blokuoti Irano ir jo įgaliotinių šiaurėje agresiją“. Jis turėjo omenyje Siriją ir Libaną. Pagrindinis Izraelio priešas Iranas remia „Hezbollah“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.