Reido metu buvo areštuota kažkiek asmenų, tačiau įtariamojo tarp jų nėra ir jo tebeieškoma. 23 metų palestinietis Ashrafas Naalwa iš Šuveikos kaimo Vakarų Krante kaltinamas sekmadienį surengęs išpuolį, per kurį okupuoto Vakarų Kranto Barkano pramoninėje zonoje nušovė du izraeliečius ir dar vieną sužeidė. Izraelio kariai, policininkai ir vidaus saugumo tarnybos „Shin Bet“ pareigūnai „dalyvavo reide į šiaurę nuo Tulkaremo esančiame Šuveikos kaime, iš kur kilęs teroristas“, rašoma armijos išplatintame pranešime. Anot jo, saugumo pajėgos areštavo neįvardijamą skaičių asmenų, „įtariamų pagalba teroristams“, o išpuoliu Barkane įtariamo palestiniečio toliau ieškoma. „Shin Bet“ atstovas spaudai sakė, kad pareigūnai areštavo A. Naalwos brolį. Kartu sulaikyta įtariamojo sesuo buvo apklausta ir paleista, nurodė kariškiai, tačiau daugiau jokių detalių nepateikė. A. Naalwa dirbo toje pat gamykloje Vakarų Kranto šiauriniame rajone, kaip ir dvi jo aukos – 28 metų Kim Levengrond Yehezkel ir 34 metų Zivas Hagbi. Ši pramoninė zona yra šalia Barkano ir Arielio žydų nausėdijų Vakarų Kranto šiaurėje. Joje palestiniečiai ir izraeliečiai dirba drauge. Per išpuolį buvo pašauta dar viena moteris. Ji gydoma ligoninėje; moters būklė – stabili. Sekmadienį vakare palaidota K. Levengrond Yehezkel, anot jos tėvo, prieš mirtį kabeliu buvo pririšta prie kėdės ir tada nušauta. A. Naalwa savo aukas nušovė savadarbiu šautuvu, nurodė kariškiai. Anot jų, panašu, kad A. Naalwa buvo „vienišas vilkas“ – tai reiškia, kad jis veikiausiai nepriklausė jokiai kovotojų organizacijai ir veikė savarankiškai. Armija šį išpuolį pavadino „teroristine ataka“, tačiau pridūrė, jog būta ir kitų neįvardijamų veiksnių.

