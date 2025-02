Izraelis plečia savo operaciją Vakarų Krante

Pasak palestiniečių sveikatos ministerijos, per Izraelio karinę operaciją Nur Šamso pabėgėlių stovykloje žuvo 23 metų nėščia palestinietė. Sundos Jamal Mohammed Shalabi esą buvo nėščia aštuntą mėnesį. Jos negimęs vaikas taip pat neišgyveno. Sunkiai sužeistas nužudytosios vyras. Be to, kitoje vietoje nužudyta 21-erių moteris.