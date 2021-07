Izraelis patvirtino tvarką dėl rizikos grupėse esančių vaikų skiepijimo nuo COVID-19

Izraelio sveikatos apsaugos ministerija uždegė žalią šviesą vaikų, kuriems dėl koronaviruso kyla „didelė rizika susirgti sunkia liga ar mirti“, vakcinacijai.

„Tai – specialus leidimas, ir visos vakcinacijos bus nagrinėjamos kiekvienu atveju atskirai“, – naujienų agentūrai AFP paaiškino ministerijos atstovas.

Antradienį Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė sveikatos problemų, kurias turintiems vaikams patariama skiepytis nuo koronaviruso, sąrašą.

Jame minimos smegenų, širdies ar plaučių problemos, sunki imunosupresija, pjautuvinė anemija, plaučių hipertenzija ir sunkus nutukimas.

Šiems vaikams numatyta sušvirkšti 0,1 ml „Pfizer/BioNTech“ vakcinos dozę – tai yra triskart mažiau nei standartinė dozė.

Praėjusį mėnesį Izraelio sveikatos apsaugos pareigūnai leido skiepyti nuo COVID-19 12–16 metų paauglius.

Maždaug 55 proc. Izraelio gyventojų jau yra paskiepyti abiem „Pfizer-BioNTech“ dozėmis, po susitarimo su farmacijos milžine šaliai gruodžio pabaigoje pradėjus didžiulę vakcinacijos kampaniją.

Izraelio suskaitmenintos medicinos duomenų bazės leido atlikti greitus plataus masto tyrimus.

Iš pradžių skiepijimas „Pfizer-BioNTech“ vakcina Izraelyje buvo tarp sparčiausių pasaulyje ir šaliai pavyko per parą nustatomų užsikrėtimo atvejų skaičių praėjusį mėnesį sumažinti iki mažiau nei dešimties, be to, buvo panaikinti visi kovai su pandemija skirti suvaržymai.

Tačiau pasirodžius užkrečiamesnei koronaviruso delta atmainai, naujų COVID-19 atvejų skaičius vėl išaugo, o Sveikatos apsaugos ministerija sugrąžino reikalavimą dėvėti kaukes uždarose viešose vietose.

Pareigūnai taip pat paskelbė apie dalinį grįžimą prie „sveikatos paso“ programos, pagal kurią visi renginiai, kuriuose dalyvaus daugiau nei 100 žmonių, bus skirti tik paskiepytiems, pasveikusiems nuo COVID-19 ar neseniai gavusiems neigiamą testo rezultatą.