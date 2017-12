Šis žingsnis buvo atliktas praėjus dviem mėnesiams po to, kai Izraelis paskelbė, kad paseks JAV pavyzdžiu ir išstos iš šios organizacijos dėl žydų valstybę kritikuojančių rezoliucijų. UNESCO vadovė Audrey Azoulay savo pranešime nurodė penktadienį buvusi oficialiai informuota apie Izraelio pasitraukimą iš organizacijos, įvyksiantį 2018 metų gruodžio 31 dieną. „Labai dėl to apgailestauju, nes mano įsitikinimu, tik būdamos UNESCO viduje, o ne už jos ribų, valstybės geriausiai gali siekti išspręsti ginčus dėl organizacijos kompetencijos sričių“, – sakė ji. Spalio 12 dieną paskelbtas JAV sprendimas trauktis iš UNESCO pademonstravo didėjantį Vašingtono atotrūkį nuo daugiašalių institucijų, vadovaujant nacionalistinės pakraipos politiką vykdančiam prezidentui Donaldui Trumpui. Tąsyk JAV apkaltino UNESCO „nusistatymu prieš Izraelį“. Tokių pačių kaltinimų pažėrė ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, pareiškęs, kad UNESCO tapo „absurdo teatru“. Abiejų valstybių pasitraukimą lėmė dvi arabus remiančios ir Izraelį kritikuojančios rezoliucijos, kurias šiais metais priėmė Paryžiuje įsikūrusi UNESCO. Vienoje rezoliucijoje žydų valstybė vadinama „okupuojančia jėga“ padalytame Jeruzalės mieste. Kitoje UNESCO skelbia, kad okupuotame Vakarų Krante esančiam į pasaulio paveldo sąrašą įtrauktam Hebrono senamiesčiui yra iškilęs pavojus. Įtampa neatslūgsta nuo 2011 metų, kai UNESCO priėmė prieštaringai vertinamą sprendimą priimti Palestiną visateise šios organizacijos nare. Tokiam sprendimui priešinosi JAV ir Izraelis – jų nuomone, Palestinos valstybingumas galėtų būti pripažintas tik derybomis pasiekus Artimųjų Rytų taikos susitarimą. Dėl šio UNESCO sprendimo JAV sumažino organizacijai skiriamą finansavimą ir atėmė iš jos apie penktadalį biudžeto. 195 narių turinti agentūra geriausiai žinoma dėl savo Pasaulio paveldo sąrašo, į kurį įtraukti saugomi objektai yra gausiai lankomi turistų. Izraelis organizacijai priklauso nuo 1949 metų. Į Pasaulio paveldo sąrašą yra įtrauktos devynios šios šalies esančios vietovės, tarp jų senovinė Masados tvirtovė prie Negyvosios jūros. UNESCO dar vykdo mokslo, švietimo ir kultūros programas, įskaitant skirtas Holokausto atminimui ir tarpkultūriniam dialogui skatinti.

