Izraelio užsienio reikalų ministras sukritikavo Rusiją už tai, kad šalis priėmė teroristinės organizacijos atstovus. „Hamas“ yra teroristinė organizacija, dar baisesnė už „Islamo valstybę“, – X tinkle parašė Izraelio ministerijos atstovas Lioras Haiatas.

„Izraelis vyresniųjų „Hamas“ atstovų pasikvietimą į Maskvą interpretuoja kaip pasibjaurėtiną žingsnį, bylojantį paramą terorizmui ir pateisinimą „Hamas“ teroristų veiksmams“, – teigia Izraelio užsienio reikalų ministerija ir paragino Maskvą nedelsiant išsiųsti „Hamas“ lyderius, skelbia „ The Times of Israel“.

„Hamas“ vyresniųjų rankos suteptos daugiau nei 1400 Izraelio žmonių, kurie šaltakraujiškai išžudyti ir išniekinti, krauju, jie kalti dėl daugiau nei 220 izraeliečių, tarp kurių vaikai, kūdikiai ir garbaus amžiaus žmonės, pagrobimo“, – pridūrė ministerija.

Rusija tuo metu teisinosi, sakydama, kad „šalį kaltinti parama terorizmui absoliučiai nepriimtina“.

„Mums atrodo absoliučiai nepriimtini bet kokie bandymai mus kaltinti parama terorizmui ir taip iškraipyti mūsų principus bei mesti abejonių šešėlį ant mūsų tikslingų pastangų spręsti pirminės svarbos humanitarinius klausimus, aktualius Rusijos, Palestinos, Izraelio ir kitų šalių žmonių interesams“, – teigia Rusijos ambasada Izraelyje.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas teigia, kad „Hamas“ delegacija susitiko su Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovais, tačiau ne su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ar Kremliaus pareigūnais.

„Manome, kad mums būtina išlaikyti kontaktus su visomis šalimis ir, žinoma, ir toliau tęsime savo dialogą su Izraeliu“, – žurnalistams sakė D. Peskovas.

Rusija turi ryšių su visais svarbiausiais Artimųjų Rytų žaidėjais, įskaitant Izraelį, Iraną, Siriją, „Hamas“ ir Vakarų remiamą Palestinos autonomiją.

D. Peskovas atmeta bet kokią riziką, kad Rusija gali būti įtraukta į konfliktą. Penktadienį JAV naikintuvai nusitaikė į ginklų ir amunicijos objektus Sirijoje, taip buvo keršijama už Irano remiamų maištininkų atakas prieš Amerikos pajėgas, rašo „Reuters“.

Kremliaus atstovas spaudai pridūrė, kad amerikiečių atakos tik dar padidins įtampą regione. „Tai labai blogai“, – sakė jis.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova ketvirtadienį sakė, kad Rusijos sostinėje be „Hamas“ atstovų viešėjo ir Irano užsienio reikalų viceministras Ali Bagheris Kanis. Valstybinė Rusijos naujienų agentūra RIA citavo šaltinį iš palestiniečių delegacijos, kad į Maskvą atvyko ir aukštas „Hamas“ narys Abu Marsukas. Apie pokalbių turinį M. Zacharova jokių duomenų nepateikė.

Iranas yra svarbus „Hamas“ rėmėjas. Gazos ruožą kontroliuojanti palestiniečių organizacija spalio 7 d. surengė didelį išpuolį Izraelyje, per kurį žuvo apie 1 400 žmonių ir per 220 buvo paimti įkaitais. Į tai reaguodamos, Izraelio pajėgos be perstojo atakuoja spėjamas „Hamas“ pozicijas Gazos Ruože.

Kaip skelbta anksčiau, Izraelis diplomatiniais kanalais neseniai pasiuntė įspėjimą Rusijai po Maskvos reakcijos į „Hamas“ išpuolį, kurį vadinamieji z propagandininkai palaikė atvirai, o valdininkai smerkdami Izraelio kariuomenės veiksmus Gazos Ruože.