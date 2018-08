„(Sirijos prezidento) Basharo al Assado ir Irano sudarytas susitarimas yra išbandymas Izraeliui: mūsų atsakas bus garsus ir aiškus“, – Izraelio visuomeniniam radijui sakė žvalgybos ministras Yisraelis Katzas. „Mes neleisime Iranui kariniu atžvilgiu įsikurti Sirijoje, – sakė jis. – Mes reaguosime Sirijoje su visa galybe prieš bet kokius iraniečių taikinius, keliančius grėsmę Izraeliui, o jei Sirijos armijos oro gynyba įsikiš (ir veiks) prieš mus, ji už tai sumokės.“ Irano karo atašė Damaske antradienį sakė, kad jo šalies kariniai patarėjai liks Sirijoje pagal diena anksčiau pasirašytą gynybos susitarimą. „Susitarime taip pat buvo akcentuotos parama Sirijos teritoriniam vientisumui ir Sirijos suverenumo nepriklausomybė“, – sakė brigados generolas Abolghasemas Alinejadas. Teheranas nuolat teikė politinę, finansinę ir karinę paramą B. al Assadui, kovojančiam su septynerius metus trunkančiu sukilimu. Izraelis stengėsi vengti tiesioginio dalyvavimo šiame konflikte, bet pripažįsta įvykdęs dešimtis antskrydžių Sirijoje, kad sustabdytų tai, ką vadina modernios ginkluotės tiekimu jo priešininkei, Libano šiitų organizacijai „Hizbollah“. Be to, Izraelis žadėjo neleisti savo nesutaikomam priešininkui Iranui kariniu atžvilgiu įsitvirtinti Sirijoje ir izraeliečiams taip pat priskiriama virtinė smūgių Sirijoje, per kuriuos žuvo iraniečių.

