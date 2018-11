„Prezidento (Donaldo) Trumpo drąsus sprendimas yra visiškas pasikeitimas, kurio laukė Artimieji Rytai“, – sakoma A. Liebermano pareiškime. „Vienu veiksmu Jungtinės Valstijos suduoda lemiamą smūgį Irano įsitvirtinimui Sirijoje, Libane, Gazos (Ruože), Irake ir Jemene. Prezidente Trumpai, jūs vėl tai padarėt! Ačiū“, – sakė A. Liebermanas. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu šeštadienį taip pat padėkojo D. Trumpui už sankcijas pagrindiniam jo šalies priešininkui. Priemonės, kurias Vašingtonas vadina „griežčiausiomis visų laikų sankcijomis“, pradėtos taikyti po D. Trumpo gegužės mėnesį priimto ir prieštaringai vertinamo sprendimo pasitraukti iš pasaulio galių susitarimo su Teheranu dėl jo branduolinės programos. Sankcijomis siekiama reikšmingai sumažinti Irano naftos eksportą, kuris nuo gegužės jau smuko maždaug milijonu barelių per dieną, ir atkirsti Teheraną nuo tarptautinio finansavimo. Izraelis seniai nepritaria minėtam susitarimui su Iranu ir sako, kad jo apimtis ir terminai pernelyg riboti. Žydų valstybė taip pat sako, kad sankcijų panaikinimas sudarė sąlygas Iranui finansuoti kovotojų grupuotes bei savo paties karinę veiklą. Izraelis ypač nerimauja dėl Irano veiksmų kaimyninėje Sirijoje ir pažadėjo neleisti jam ten įsitvirtinti kariniu požiūriu. Kitos sutarties su Iranu dalyvės – Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Kinija ir Rusija – nepritaria JAV sprendimui ir sako, kad susitarimas, kaip ir buvo numatyta, iki šiol neleido Iranui įsigyti branduolinių ginklų.

