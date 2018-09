Izraelis 2013 metais pradėjo teikti medicininę pagalbą sužeistiesiems pasienio regione Šiaurės Izraelyje. Nuo tada, Izraelio kariuomenės duomenimis, ji suteikta 4 900 žmonių, 1 300 jų buvo vaikai. Žmones priėmė Izraelio klinikos, medikai juos operavo. Po to jie grįždavo atgal į Siriją.

Be to, kariuomenė, jos pačios duomenimis, pasirūpino dešimtimis tūkstančių pabėgėlių pasienio regione Sirijoje. Per praėjusius dvejus metus į Siriją nugabenta iš viso 350 tonų rūbų, 630 palapinių bei 26 000 dėžių su medicinos prekėmis. Izraelio vyriausybė nuolat pabrėždavo, kad nepriims sirų pabėgėlių. Izraelis ir Sirija yra susipriešinusios valstybės.

Oficialiai vyriausybė Jeruzalėje pažymi, kad nenori kištis į pilietinį karą Sirijoje, kuris nuo 2011 metų nusinešė daugiau kaip 360 000 gyvybių. Tačiau Izraelio aviacija vis rengia antskrydžius prieš Irano revoliucinės gvardijos ir Libano „Hezbollah“ sukilėlių pozicijas Sirijoje - šie karinėmis priemonėmis remia Basharą al Assadą.