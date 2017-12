Pakeitęs ilgametę JAV politiką ir pripažinęs Jeruzalę Izraelio sostine, D. Trumpas sulaukė didelių žydų valstybės pagyrų ir tarptautinės bendruomenės kritikos. Izraelio transporto ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) antradienį patvirtino planus pratęsti dabar statomą greitųjų traukinių geležinkelio liniją, turinčią sujungti Tel Avivą ir Jeruzalę, iki Jeruzalės senamiesčio žydiškosios dalies ir pastatyti traukinių stotį šalia Vakarų (Raudų) sienos, sakoma pranešime. Šalia švenčiausios žydams vietos atsirasianti stotis buvo pavadinta „Donaldo Johno Trumpo“ vardu, atsidėkojant už jo „istorinį ir drąsų sprendimą“ dėl Jeruzalės, nurodė ministras. Prieštaringai vertinamas D. Trumpo poelgis išprovokavo palestiniečių protestus, o Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė jo sprendimą smerkiančią rezoliuciją. Izraelis per 1967 metų karą užėmė Rytų Jeruzalę ir ją vėliau aneksavo, bet tarptautinė bendrija šios aneksijos niekada nepripažino. Palestiniečiai Rytų Jeruzalę laiko savo būsimos valstybės sostine ir D. Trumpo pareiškimą interpretavo kaip jų teisės į sostinę Rytų Jeruzalėje paneigimą. Tuo tarpu izraeliečiai visą šį miestą laiko savo nedaloma sostine. Vakarų siena yra Antrosios Jeruzalės šventyklos, kurią pastatė Erodas Didysis ir sugriovė senovės romėnai 70-aisiais mūsų eros metais, atraminės sienos liekana netoli Al Aksos mečetės komplekso Rytų Jeruzalėje. Žydai tiki, kad Al Aksos mečetės komplekso vietoje, kurią jie vadina Šventyklos kalnu, anksčiau stovėjo Antroji Jeruzalės šventykla, laikoma judaizmo švenčiausiąja vieta. Naujoji Tel Avivą ir Jeruzalę sujungsianti geležinkelio linija turėtų pradėti veikti 2018 metais. Kelionė naująja linija iš vieno miesto į kitą turėtų trukti mažiau nei 30 minučių. Ministerijos duomenimis, 56 kilometrų linija, kuri taip pat aptarnaus Modiino miestą ir Ben Guriono oro uostą, valstybei kainuos maždaug 7 mlrd. šekelių (1,7 mlrd. eurų).











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.