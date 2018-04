„Šis susitarimas leis 16,250 migrantų iš Izraelio išvykti į išsivysčiusias šalis, tokias kaip Kanada, Vokietija ir Italija“, – per televiziją paskelbė B. Netanyahu. B. Netanyahu sausį buvo paskelbęs, kad bus įgyvendinama programa prieš neteisėtai atvykusius migrantus: jiems turėjo būti pasiūlyta pasirinkti savanoriškai išvykti arba būti neribotam laikui įkalintiems ir galiausiai būti priverstinai išsiųstiems. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiuo metu Izraelyje yra apie 42 tūkst. afrikiečių migrantų. Apie pusę jų sudaro vaikai, moterys arba šeimas turintys vyrai, kuriems negrėsė pavojus būti deportuotiems artimiausiu laiku. Susiję straipsniai: Izraelis: Hamas privalo paleisti belaisvius, jei nori susigrąžinti palestiniečių kūnus Dauguma šių žmonių yra atvykę iš Sudano ir Eritrėjos. Kadangi migrantams repatriacijos atveju gali grėsti įkalinimas arba iškilti kitokių pavojų, Izraelis ketino juos perkelti į vieną neįvardytą Afrikos valstybę. Deportuoti numatyti asmenys ir pagalbos darbuotojai sakė, kad ta šalis veikiausiai yra Ruanda arba Uganda. Pirmadienį paskelbtame pranešime sakoma, kad pagal naują planą nebelieka būtinybės siųsti migrantus į neatskleidžiamas trečiąsias šalis. Šiuos planus griežtai kritikuoja tiek JT pabėgėlių reikalų agentūra, tiek kai kurie izraeliečiai ir žmogaus teisių aktyvistai. Migrantų buvimas Izraelyje tapo politiniu klausimu, o B. Netanyahu sako, kad šie žmonės yra „ne pabėgėliai, o neteisėti prasiskverbėliai“.

