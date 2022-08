Izraelis pareiškė buvęs priverstas surengto „prevencinę“ operaciją prieš grupuotę „Islamo džihadas“ ir teigė, kad ji planavo artimiausiomis dienomis įvykdyti išpuolį, jau kelias dienas tvyrant padidėjusiai įtampai prie žydų valstybės ir palestiniečių anklavo sienos.

Islamistų judėjimo „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai nurodė, kad per Izraelio bombardavimą žuvo 11 žmonių, įskaitant penkiametę, ir dar per 80 buvo sužeisti. Izraelio kariškiai savo ruožtu paskelbė, kad per šią operaciją buvo nukauta apie 15 kovotojų.

Anksti šeštadienį Izraelis išplėtė savo operaciją prieš „Islamo džihadą“ – „Hamas“ palaikančią, bet nepriklausomai veikiančią grupuotę.

Izraelio kariuomenė paskelbė okupuotame Vakarų Krante sulaikiusi 19 asmenų, laikomų šios grupuotės nariais, ir dar vieną žmogų.

Izraelis ir „Islamo džihadas“ patvirtino, kad per penktadienį surengtą smūgį pastatui Gazos miesto vakarinėje dalyje žuvo svarbus kovotojų vadas Taysiras al Jabari.

„Islamo džihadas“ pareiškė, kad Izraelio surengtas pirmasis bombardavimas prilygsta „karo paskelbimui“ ir paleido virtinę raketų į žydų valstybės teritoriją.

Anksti šeštadienį tęsėsi apšaudymai raketomis ir Izraelio smūgiai. Baiminamasi, kad šie smūgiai gali peraugti į konfliktą, panašų į 11 dienų pernai gegužę vykusį karą, per kurį buvo smarkiai nuniokotas Gazos Ruožas, o daugybė izraeliečių buvo priversti slėptis nuo palestiniečių kovotojų leidžiamų raketų.

Gazos Ruože kasdienis gyvenimas buvo paralyžiuotas – gatvės buvo ištuštėjusios, dauguma parduotuvių nedirbo. Be to, Izraelio aviacijos smūgiai sugadino elektros tiekimo linijų, pranešė vienas naujienų agentūros AFP reporteris.

Eskalavimas ir tarpininkavimas

„Izraelis nesuinteresuotas platesniu konfliktu Gazoje, bet jo taip pat nevengs“, – penktadienį kreipdamasis per televiziją sakė premjeras Yairas Lapidas.

Šeštadienį pietų Izraelyje gaudė apie oro pavojų perspėjančios sirenos, bet pranešimų apie nukentėjusius žmones ar didesnę žalą nebuvo.

Izraelio kariuomenė nurodė, kad dauguma iš 160 raketų, paleistų iš Gazos Ruožo, nukrito palestiniečių teritorijoje arba buvo numuštos oro erdvės gynybos sistemos „Iron Dome“.

Pasienio teritorijų gyventojus pareigūnai perspėjo nenutolti nuo slėptuvių. Pastarosios taip pat buvo atidarytos pajūrio mieste Tel Avive.

Egiptas, tradiciškai atlikdavęs tarpininko tarp Izraelio ir Gazos ginkluotų grupuočių vaidmenį, šįsyk irgi siekia padėti išsklaidyti įtampą ir vėliau šeštadienį galbūt priims „Islamo džihado“ delegaciją, anklave sakė egiptiečių pareigūnai.

Tačiau paties „Islamo džihado“ šaltiniai tvirtino, kad paliaubų skelbti neplanuojama. „Nėra jokių kalbų apie Egipto tarpininkavimą, o judėjimas šiuo metu susitelkęs į kovos veiksmus“, – sakė vienas iš jų.

Arabų Lyga „kuo griežčiausiai pasmerkė nuožmią Izraelio agresiją prieš Gazą“, o Jordanijos užsienio reikalų ministerija „pabrėžė, kad svarbu sustabdyti Izraelio agresiją“.

Nuo 2007 metų, kai „Hamas“ užgrobė valdžią Gazos Ruože, šio anklavo kovotojai keturiskart kariavo su Izraeliu.

Tieks „Hamas“, tiek „Islamo džihadą“ dauguma Vakarų šalių laiko teroristinėmis organizacijomis.

2019 metų įtampa su „Islamo džihadu“ paaštrėjo, kai Izraelis nukovė T. al Jabari pirmtaką Bahą Abu al Atą (Bahą Abu Atą). Tąsyk „Hamas“ prie susirėmimų neprisidėjo.

Dabar „Hamas“ veiksmai gali būti lemiami. Kai kurie ragina šią grupę atkurti ramybę, kad būtų galima pagerinti ekonomikos sąlygas Gazos Ruože.