Izraelio kariškiai nekomentavo pranešimų apie antskrydžius, per kuriuos Sirijos oro gynyba šaudė pirmą kartą nuo rugsėjo incidento, kai buvo numuštas Rusijos transportinis lėktuvas, nurodė „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR). „Izraelio pajėgos valandą bombardavo pozicijas pietiniuose ir pietvakariniuose Damasko priemiesčiuose, taip pat – Sirijos pietuose prie Kuneitros provincijos sienos“, – sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad oro gynyba netoli sostinės numušė virtinę „priešo taikinių“. „Mūsų oro gynyba šaudė į priešo taikinius virš Kisvos rajono ir juos numušė“, – remdamasi šaltiniu kariuomenėje pranešė oficialioji naujienų agentūra SANA. Izraelio kariškiai paneigė, kad buvo pataikyta į kokius nors jų lėktuvus, o pranešimų apie antskrydžius nekomentavo. Izraelis kaimyninėje Sirijoje yra įvykdęs šimtus aviacijos smūgių ir nurodo, kad jie buvo suduoti iraniečių taikiniams, kurių daugelis buvo ar yra rajone į pietus nuo Damasko. Susiję straipsniai: Kazachstane vyksta derybos dėl trapių paliaubų Sirijos Idlibe Rusija dėl „chloro“ atakos apšaudė Sirijos sukilėlių taikinius R. Abdel Rahmanas sakė, kad Kisvoje yra „ginklų sandėlių, priklausančių Libano (grupuotei) „Hizbollah“ ir iraniečių pajėgoms“. Rugsėjo 17 dieną per Izraelio antskrydį Sirijos priešlėktuvinei gynybai netyčia numušus Rusijos transportinį lėktuvą žuvo 15 rusų kariškių. Incidentas paskatino Maskvą reikšmingai sumoderninti Sirijos oro gynybą. Dėl lėktuvo numušimo Rusija kaltino Izraelį ir teigė, kad jo naikintuvas didesniu rusų lėktuvu pasinaudojo kaip priedanga. Izraelis kaltinimus ginčija. Minėtas žingsnis pakurstė nuogąstavimus Izraelyje, kad bus smarkiai apribotos jo galimybės pažaboti nesutaikomo priešininko Irano karinį vaidmenį Sirijoje. SOHR vadovas R. Abdel Rahmanas komentuodamas ketvirtadienio antskrydžius sakė, jog tai buvo pirmas kartas po rusų lėktuvo numušimo ir modernių naujų rusų raketų pristatymo, kai suveikė Sirijos oro gynyba.

