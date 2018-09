„Izraelis išreiškia apgailestavimą dėl Rusijos lėktuvo, numušto šiąnakt dėl Sirijos priešlėktuvinių raketų paleidimo, įgulos žūties“, – savo pareiškime į incidentą sureagavo Izraelio kariuomenė. „Izraelis laiko visiškai kaltu dėl šio incidento Assado režimą, kurio kariuomenė numušė Rusijos lėktuvą. Izraelis taip pat laiko Iraną ir teroristinę organizaciją „Hezbollah“ atsakingais už šį nelaimingą incidentą“, – priduriama pareiškime. Žydų valstybė antradienį taip pat suabejojo dėl Maskvos pareiškimo, kad Izraelio pilotai, vykdę atakas prieš Sirijos taikinius, pasinaudojo rusų lėktuvu kaip priedanga, todėl jis atsidūrė Sirijos oro gynybos ugnyje. „Per smūgį taikiniui Latakijoje Rusijos lėktuvas, kuris tada buvo pamuštas, nebuvo operacijos teritorijos ribose“, – teigiama Izraelio kariuomenės pareiškime. Jame pabrėžiama, kad „Sirijos kariuomenei paleidus raketas, kurios pataikė į Rusijos lėktuvą, (Izraelio) reaktyviniai lėktuvai jau buvo Izraelio oro erdvės ribose“.

