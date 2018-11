Švietimo ministras Naftali Bennettas iš kraštutinių dešiniųjų partijos „HaBayit HaYehudi“ („Žydų namai“) sakė, kad duos premjerui laiko ištaisyti kursą dėl virtinės klausimų. „Jei premjero ketinimai rimti – o aš noriu tikėti jo vakar vakare pasakytais žodžiais – premjerui čia sakau, jog šią akimirką pašaliname visus savo politinius reikalavimus. Padėsime jums vykdant didžiulę misiją, kad Izraelis vėl laimėtų“, – žurnalistams pareiškė N. Bennettas. Jo pareiškimą tiesiogiai transliavo televizija. Tai didelis „HaBayit HaYehudi“ pozicijos pasikeitimas – anksčiau partija grasino pasitraukti iš B. Netanyahu koalicijos, jei N. Bennettas nebus paskirtas gynybos ministru. B. Netanyahu nepaisydamas koalicijos krizės, grasinusios nuversti jo vyriausybę, atsisakė skirti jam šį postą. Sekmadienį vakare emocingai kreipdamasis į šalies gyventojus, B. Netanyahu sakė, kad kol kas išlaikys gynybos ministro portfelį ir stengsis įtikinti koalicijos partnerius pasilikti. Gynybos ministras Avigdoras Liebermanas praėjusią savaitę atsistatydino dėl prieštaringai vertinamo ugnies nutraukimo, kuriuo baigėsi didžiausia nuo 2014 metų karo eskalacija tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų Gazos Ruože. Ministro atsistatydinimas išprovokavo vyriausybės krizę. Po A. Liebermano ir jo partijos „Yisrael Beitenu“ („Izraelis – mūsų namai“) pasitraukimo B. Netanyahu vyriausybei liko vos vienos vietos persvara 120 vietų parlamente.

