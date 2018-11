Izraelio smūgiai Gazos Ruože jau nusinešė šešių palestiniečių gyvybes

Per naujausią incidentą žuvo 20-metis Mossaabas Husas. Žydų valstybė informavo, kad vienas iš jo sraigtasparnių apšaudė kelis žmones, lipusius per pasienyje esančią užtvarą ir bandžiusius prasiskverbti į šalies teritoriją. Kiek anksčiau kariuomenė pranešė, kad Gazos Ruožo šiaurėje jos lėktuvas atakavo kovotoją, kuris su grupe kitų asmenų leido sviedinius į žydų valstybės teritoriją. Kariškiai jo žūties fakto nepatvirtino. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad per tą antskrydį žuvo 26 metų Khaledas al Sultanas. Dar vienas asmuo buvo sužeistas. Izraelio teritorijos apšaudymas raketomis bei minosvaidžių sviediniais ir Izraelio antskrydžiai Gazos Ruože pakurstė būgštavimus, kad tarp konflikto šalių gali kilti naujas karas. Izraelio kariuomenė pranešė nuo pirmadienio popietės smogusi maždaug 150 taikinių Gazos Ruože. Iš Gazos Ruožo į Izraelio teritoriją buvo paleista apie 400 raketų ir minosvaidžių sviedinių. Naujausias smurto proveržis prasidėjo sekmadienį, kai Izraelio specialiosios pajėgos surengė žmonių gyvybių pareikalavusią operaciją Gazos Ruože. Po jos palestiniečių islamistų judėjimas „Hamas“ pagrasino keršyti. Palestiniečiai kovotojai atsakė raketomis ir minosvaidžių ugnimi. Vienai raketų pataikius į autobusą, buvo sunkiai sužeistas žydas karys. Tada Izraelis surengė virtinę antskrydžių. Izraelis ir Gazos Ruožą valdantis „Hamas“ nuo 2008 metų kariavo tris kartus.

