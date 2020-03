„Nenusipelnome dar vienos siaubingos ir nešvarios rinkimų kampanijos kaip ta, kuri baigiasi šiandien, ir nenusipelnome šio nesibaigiančio nestabilumo. Nusipelnome vyriausybės, kuri dirbtų mums“, – pareiškė prezidentas, savo balsą atidavęs Jeruzalėje.

Valstybės vadovas konkrečiai neįvardijo, kokie rinkimų kampanijos aspektai jam sukėlė susirūpinimą.

Tačiau per pasirengimą jau tretiems per trumpesnį nei vienų metų laikotarpį rinkimams būta kandidatų drabstymosi purvais, be to, buvo nutekinta virtinė slapta darytų įrašų.

Kairiosios pakraipos laikraštis „Haaretz“ pirmadienį savo vedamajame rašo, kad pastaroji rinkimų kampanija „sumušė visus žinomus purvo ir tulžingumo rekordus“.

R. Rivlinas sakė, kad balsavimo diena Izraelyje paprastai būna šventė.

„Tačiau aš nesijaučiu šventiškai. Jaučiu tik didžiulę gėdą, kai žvelgiu jums, bendrapiliečiai, į akis“, – pridūrė prezidentas.

Izraelyje pirmadienį vyksta jau treti per trumpesnį nei vienų metų laikotarpį rinkimai, nes po pernai balandį ir rugsėjį vykusių visuotinių rinkimų nei ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu, nei buvusiam Izraelio kariuomenės vadui Benny Gantzui nepavyko suformuoti valdančiosios koalicijos.

Paskutinės viešosios nuomonės apklausos prieš rinkimus rodė, kad B. Netanyahu dešiniojo sparno partijos „Likud“ ir B. Gantzo vadovaujamo centristų aljanso „Mėlyna ir balta“ šansai laimėti yra apylygiai.

Prognozuojama, kad nė viena iš šių politinių jėgų neužsitikrins 61 vietos, reikalingos daugumai parlamente. Tai reiškia, kad viena iš stovyklų, norėdama stabilios valdančiosios koalicijos, turės sudaryti aljansus su mažesnėmis partijomis.

Po dvejų ankstesnių rinkimų to padaryti nepavyko, todėl tikėtina, kad šalyje toliau tęsis politinė aklavietė. Tokiu atveju Izraeliui gali tekti iki metų galo surengti ketvirtus rinkimus.

„Prašau jūsų – eikite balsuoti“, – sakė R. Rivlinas.

„Labai tikiuosi, kad kitąkart susitiksime tik 2024-aisiais, ar man bent jau nebereikės stebėti kitos rinkimų kampanijos dirbant mums visiems labai brangios šalies prezidento poste“, – kalbėjo jis.

Po R. Rivlino atiduoti savo balso Jeruzalėje atvyko ir perrinkimo siekiantis B. Netanyahu, kuriam yra oficialiai pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo pasitikėjimu ir kyšininkavimo trijose atskirose korupcijos bylose. Premjeras visus kaltinimus kategoriškai neigia.

Šiuose rinkimuose labai svarbus veiksnys bus rinkėjų aktyvumas, todėl B. Netanyahu nepraleido progos dar kartą paraginti izraeliečius ateiti prie balsadėžių, nepaisant susirūpinimo dėl naujojo koronaviruso protrūkio.

„Eikite balsuoti“, – žurnalistams sakė premjeras. – Padėtis dėl koronaviruso visiškai kontroliuojama.“

Izraelyje patvirtinta 10 užsikrėtimo koronavirusu atvejų, karantinuoti dar per 5 000 žmonių, sugrįžę iš vietovių, kur užfiksuotas šio viruso sukeliamos ligos protrūkis.