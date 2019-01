B. Netanyahu partija „Likud“ išplatino išankstinį pranešimą, kuriame teigiama, kad premjero kalba bus „dramatiška“, bet vyriausybės vadovas, pasisakęs iš savo oficialiosios rezidencijos, tepareiškė, kad prieš jį nukreipti tyrimai yra šališki. Opozicijos veikėjai šį pareiškimą griežtai pasmerkė kaip politinį triuką ir sakė, kad B. Netanyahu jau atėjo laikas būti įveiktam. Policija rekomendavo pateikti B. Netanyahu kaltinimus pagal tris atskirus korupcijos tyrimus. Prognozuojama, kad generalinis prokuroras savo sprendimą, ar šalies lyderis turi būti apkaltintas, paskelbs artimiausiomis savaitėmis arba mėnesiais. Izraelio pirmalaikiai rinkimai numatyti balandžio 9-ąją. B. Netanyahu savo pareiškime sakė prašęs leisti jam dalyvauti akistatoje su valstybės liudininkais, galinčioje tapti tyrimo teisinio proceso dalimi, bet šis jo prašymas buvo atmestas. Susiję straipsniai: Izraelis ir Jordanija skelbia apie iš „popierinių planų“ prikeltą grandiozinį projektą Izraelio premjeras Netanyahu paskelbs dramatišką pranešimą Premjeras nurodė atnaujinantis šį prašymą ir norįs, kad apklausa būtų tiesiogiai ir viešai transliuojama. Jis taip pat tvirtino, kad svarbiausi liudininkai, galintys paneigti jam reiškiamus įtarimus, nebuvo iškviesti. „Izraelio piliečiai, šį vakarą atskleisiu jums informaciją, kurios anksčiau nežinojau, kad įrodyčiau, kokiu mastu šis tyrimas yra šališkas mano atžvilgiu“, – sakė B. Netanyahu prieš išdėstydamas savo teiginius. Premjeras pastarosiomis dienomis buvo daugelio kritikuojamas dėl savo pastangų viešai spausti generalinį prokurorą iki rinkimų nepaskelbti savo rekomendacijos kaltinimų pateikimo klausimu. Pirmadienį jis pareiškė turįs teisę kritikuoti, kaip vykdomas teisinis procesas, ir dar kartą pabrėžė kad generalinio prokuroro leidimas apkaltinti premjerą prieš rinkimus būtų neteisingas. Jeigu generalinis prokuroras tai padarytų, B. Netanyahu turėtų teisę reikalauti ikiteisminio posėdžio, per kurį galėtų paskutinę galimybę apsiginti prieš pateikiant kaltinimus. Jis sako, kad tokio proceso jokiu būdu nebūtų įmanoma užbaigti iki rinkimų. Remiantis B. Netanyahu argumentais, rinkimai turėtų vykti jam nedalyvaujant, kad jis įgytų pakankamai laiko apsiginti. Daugelis analitikų laikosi nuomonės, jog B. Netanyahu specialiai paankstino rinkimus septyniais mėnesiais, kad galėtų atremti potencialius kaltinimus rinkėjų naujai suteiktu mandatu. Tokiu atveju premjeras – kaip ir pirmadienį – galėtų tvirtinti, jog kaltinimai tėra politinių priešų sąmokslas, siekiant priversti jį palikti postą prieš rinkėjų valią. „Netanyahu neabeatitinka reikalavimų savo vaidmeniui atlikti“, – pareiškė opozicijos lyderė Shelly Yachimovich, pavadinusi premjero kalbą „apsimestine drama“. Apklaisos rodo, kad B. Netanyahu veikiausiai laimės rinkimus, nepaisant tyrimų, bet sprendimas pareikšti jam kaltinimus iki balsavimo gali smarkiai sukrėsti kampaniją.

