„Per savo 30 metų patirtį būdamas Jungtinėse Tautose, aš niekada negirdėjau tokios ryškios ir drąsios kalbos“, – sakė Benjaminas Netanyahu. Pasak jo, D.Trumpas „sakė tiesą apie didelius pavojus, su kuriais susiduria pasaulis, ir ryžtingai ragino jiems pasipriešinti, kad būtų užtikrinta žmonijos ateitis“. JAV prezidentas, kreipdamasis į pasaulio šalių lyderius JT Generalinėje Asamblėjoje, apkaltino Iraną terorizmo rėmimu ir grasinimais Izraeliui. Jis sukritikavo 2015 metų susitarimą, pagal kurį Teheranas įsipareigojo sustabdyti branduolinę programą mainais į sankcijų Iranui atšaukimą. Izraelis ir Iranas yra aršūs priešininkai. Izraelis vadina Iraną egzistencine grėsme dėl šios šalies raginimų sunaikinti žydų valstybę ir Irane vykdomų branduolinių bei raketų bandymų.











