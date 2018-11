Yra įrodymų, kad Davidas Shimronas, B. Netanyahu giminaitis ir jo šeimos advokatas, „įvykdė kyšininkavimo ir pinigų plovimo“ nusikaltimų, susijusių su Izraelio susitarimu pirkti vokiečių gigantės „Thyssenkrupp“ pagamintų povandeninių laivų, sakoma policijos pareiškime. Jame nurodoma, kad buvęs B. Netanyahu biuro vadovas Davidas Sharanas taip pat yra įtariamas kyšininkavimu, kaip ir buvęs karinio laivyno vadas generolas majoras Eliezeras Maromas. B. Netanyahu niekada nebuvo įvardijamas kaip šios bylos įtariamasis, tačiau tyrimo metu buvo apklaustas. Policijos išvados dabar bus perduotos generaliniam prokurorui, kuris spręs, ar apkaltinti įtariamuosius. Tai vienas iš kelių tyrimų, nulėmusių intensyvų B. Netanyahu veiklos narstymą. Vasario mėnesį policija rekomendavo pateikti B. Netanyahu kaltinimus dėl dviejų kyšininkavimo tyrimų, bet generalinis prokuroras dar nenusprendė, ar taip padarys.

