Sprendimą oficialiai apkaltinti ilgametį premjerą dabar turi priimti generalinė prokuratūra. Teisingumo ministrė Ayelet Shaked yra sakiusi, kad premjeras, oficialiai apkaltintas įstatymų pažeidimais, neprivalo atsistatydinti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.