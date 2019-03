Kiek ryčiau Gazos miesto kilus susirėmimams žuvo vienas 17-metis palestinietis, o sužeisti buvo dar 59 žmonės, iš kurių 13 buvo nušauti, informavo anklavo sveikatos apsaugos ministerija.

Anksčiau šeštadienį, per naktines demonstracijas, surengtas prieš pagrindinę akciją nuo izraeliečių ugnies žuvo dar vienas palestinietis, paskelbė ministerija.

Egiptas tarpininkauja Izraelio ir Gazos Ruožą kontroliuojančiam islamistų judėjimo „Hamas“ dialogui, siekdamas pažaboti smurtą ir neleisti Izraeliui jėga atsakyti į protestus.

Panašu, kad kol kas susirėmimai yra riboto masto, tačiau toli gražu ne visi protestuotojai paiso perspėjimus nesiartinti prie budriai saugomos pasienio tvoros.

„Žygiuosime sienos link, net jei mirsime“, – pareiškė 21 metų Yusefas Ziyada palestiniečių vėliavos spalvomis nudažytu veidu. – Niekur nedingsime. Sugrįžtame į mūsų žemes“.

Buvo pastebėta, kaip dešimtys palestiniečių apytiksliai vidurdienį (11 val. Lietuvos laiku) artėjo prie pasienio tvoros kiek ryčiau šiaurinio Gazos Ruožo miesto Džabalijos, bet vėliau aktyvistai atsitraukė izraeliečių kariams panaudojus ašarines dujas.

Protestuotojai svaidė į Izraelio karius akmenis ir padeginėjo padangas. Vis tik Izraelio kariuomenė paskelbė, kad dauguma protestuotojų nesiartino prie tvoros.

„Maždaug 40 tūkst. riaušininkų ir demonstrantų šiuo metu susirinkę keliose vietovėse palei Gazos Ruožo apsauginę tvorą“, – sakoma ginkluotųjų pajėgų išplatintame pareiškime.

„Riaušininkai svaido akmenis ir padeginėja padangas. Be to, per daugybę įvairių incidentų į Gazos Ruožo apsauginę tvorą buvo sviesta granatų ir sprogstamųjų užtaisų“, – priduriama jame.

„Svarbi žinia“

Aukšto rango „Hamas“ pareigūnas Bassemas Naimas pavadino šeštadienį surengtus protestus „labai svarbia žinia, šiandien išsiųsta visoms šalims, ypač Izraeliui ir tarptautinei bendruomenei“.

„Šiandien čia taikiai susirenka tūkstančiai Gazos Ruožo gyventojų protestuoti prieš agresiją ir Gazos Ruožui taikomą blokadą“, – pareiškė jis naujienų agentūrai AFP.

Protestuotojai mini pirmąsias kas savaitgalį surengiamų demonstracijų, pareikalavusių jau apie 200 palestiniečių ir vieno Izraelio kariškio gyvybių, metines.

Smurtas prasiveržė itin jautriu metu Izraeliui, kur balandžio 9 dieną vyks sunkiai prognozuojami parlamento rinkimai, per kuriuos ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sieks perrinkimo.

Izraelis ir „Hamas“ nuo 2008 metų kariavo jau tris kartus, ir daugelio nuomone B. Netanyahu nori išvengti ketvirto nenuspėjamo konflikto prieš balandžio 9 dieną vyksiančius rinkimus.

Tačiau jam rimtą iššūkį metė buvusio kariuomenės vado Benny Gantzo vadovaujamas centristų politinis aljansas, taigi, premjeras spaudžiamas imtis tvirto atsako į kilusią krizę.

Demonstrantai reikalauja, kad palestiniečių pabėgėliams būtų leista sugrįžti į gimtąsias žemes, dabar esančias Izraelio teritorijoje.

Izraeliečiai savo ruožtu tvirtina, kad tai reikštų žydų valstybės sunaikinimą, ir kaltina „Hamas“ puolimu prieš izraeliečius prisidengiant kurstomais protestais.