Pasak kariuomenės atstovo Jonathano Conricuso, Izraelis atsekė ginkluotus asmenis, priartėjusius prie sienos trečiadienio naktį, o kai šie pamėgino perlipti apsauginę tvorą Izraelio teritorijoje, jiems smogė karinis orlaivis. J. Conricusas pridūrė, kad vėliau šioje vietovėje buvo aptikti keli automatai ir sprogmenys. Preliminariais duomenimis, infiltravęsi asmenys buvo džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ kovotojai. Po antskrydžio Golano Aukštumuose Izraelio kariuomenėje buvo paskelbta „aukšto lygio parengtis“. Savo pareiškimą žydų valstybė paskelbė netrukus po to, kai gynybos ministras Avigdoras Liebermanas per karių mokymus šiaurinėje šalies dalyje apžiūrėjo oro erdvės gynybos sistemas „Patriot“.

