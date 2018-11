Tarp žuvusiųjų per vėlai sekmadienį įvykusį incidentą yra Izraelio kariuomenės pareigūnas ir islamistų judėjimo „Hamas“ ginkluotojo sparno vietos vadeiva. Premjeras Benjaminas Netanyahu nutraukė savo vizitą į Paryžių ir skubiai sugrįžo namo, kur vėl padidėjo įtampa. Po susirėmimo pietiniame Izraelyje pirmadienio paryčiais skambėjo sirenos, perspėjusios apie raketų paleidimą iš Gazos Ruožo. Žydų valstybė sako užfiksavusi 17 jos teritorijos link paleistų raketų, kurių trys buvo perimtos priešraketinės gynybos sistemų. Kol kas neskelbiama, kur nukrito likusios raketos, tačiau nukentėjusiųjų nėra. Susiję straipsniai: Gazos Ruože per Izraelio specialiųjų pajėgų operaciją žuvo žydų karys ir keli paleistiniečiai Izraelio policija sako turinti įrodymų, kad Netanyahu advokatas įvykdė nusikaltimų Nors dėl susirėmimo iškilo grėsmė kelias savaites trukusioms pastangoms užbaigti neramumus palei Gazos Ruožo ir Izraelio sieną, pirmadienį pasienyje sugrįžo ramybė, o izraeliečiai patikino, kad jų operacija operacijos tikslas buvo surinkti žvalgybos duomenų, o ne „nužudyti ar pagrobti“ palestiniečių. Savo pareiškime Izraelio kariuomenės atstovas Ronenas Manelis leido suprasti, kad ši misija įvyko ne pagal planą ir nuvedė iki susirėmimo, kuriame, kaip teigia palestiniečių saugumo šaltiniai, dalyvavo ir žydų valstybės aviacija. Izraelis retai vykdo antžemines operacijas, kurių tikslas – nužudyti ar pagrobti kovotojų Gazos Ruožo teritorijoje. Anklavą kontroliuojantis islamistų judėjimas „Hamas“ ir jo sukarintas sparnas savo ruožtu pasmerkė „bailią Izraelio ataką“ ir „nužudymą“ bei pažadėjo atkeršyti. „Hamas“ ginkluotasis sparnas nurodė, kad Izraelio specialiųjų pajėgų grupė prasiskverbė į anklavą netoli Kan Juniso civilių automobiliu. Organizacijos pareiškime teigiama, kad žlugus šiai operacijai Izraelio aviacija surengė antskrydžių. Žydų valstybės kariuomenė šių detalių nepatvirtino. Tuo metu Gazos Ruože įsikūrusi sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad buvo nukauti septyni palestiniečiai. Tarp aukų yra „Hamas“ ginkluotojo sparno – Izz ad-Deeno al-Qassamo brigadų – vietos vadas Nouras Baraka, sakoma šios struktūros pranešime. Dar penki žuvusieji taip pat yra Izz ad-Deeno al-Qassamo brigadų kovotojai, o septintasis – kito kovotojų aljanso, Liaudies pasipriešinimo aljanso, narys, pranešė šaltiniai Gazos Ruože. Izraelio kariuomenė patvirtino, kad vienas jos karys žuvo, o kitas buvo sužeistas. „Per (Izraelio) specialiųjų pajėgų operatyvinius veiksmus Gazos Ruože kilo susišaudymas, – sakoma kariuomenės pranešime. – Per šį incidentą vienas IDF (Izraelio gynybos pajėgų) karininkas žuvo, o dar vienas buvo vidutiniškai sunkiai sužeistas.“ B. Netanyahu, dalyvavęs Pirmojo pasaulinio karo pabaigos metinių minėjime Paryžiuje, pirmadienį sugrįžo į Izraelį ir ruošėsi susitikti su saugumo tarnybų vadovais. „Mokestis reketininkams“ Susirėmimas įvyko po daug mėnesių palei Gazos Ruožo ir Izraelio sieną tvyrojusių neramumų, kurie, atrodytų, palaipsniui mažėjo. Siekdamas palengvinti anklave kilusią elektros energijos krizę, Izraelis neseniai leido Karatui parūpinti Gazos Ruožui milijonų JAV dolerių vertės humanitarinę pagalbą, lėšas algoms mokėti ir kurą. B. Netanyahu teko ginti tokį savo sprendimą, nes jam nepritaria paties premjero vyriausybė. Ministras pirmininkas pareiškė, kad nori išvengti nereikalingo karo. Tuo metu švietimo ministras ir dešiniųjų pažiūrų B. Netanyahu varžovas Naftali Bennettas palygino šį pinigų srautą su „mokesčiu reketininkams“. Gynybos ministras Avigdoras Liebermanas irgi pareiškė nepritariantis lėšų pervedimui „Hamas“. Izraelio ir palestiniečių kovotojai nuo 2008-ųjų kariavo tris kartus, o dėl pastaraisiais mėnesiais tvyrojusių neramumų nuogąstaujama, kad gali kilti ir ketvirtas konfliktas. Mirtinus susirėmimus pasienyje lydėjo masiniai protestai, prasidėję kovo 30-ąją. Nuo to laiko Izraelio pajėgos nukovė mažiausiai 227 palestiniečius: dauguma jų žuvo per protestus ir susirėmimus, o kai kurie – per tankų ir aviacijos smūgius. Per tą laikotarpį taip pat žuvo du izraeliečių kariškiai. Egipto ir JT pareigūnai neseniai pradėjo tarpininkauti deryboms tarp žydų valstybės ir „Hamas“, siekdami užsitikrinti ilgalaikį susitarimą dėl paliaubų. Penktadienį buvo pradėta mokėti algas palestiniečių valstybės tarnautojams, kurie jau kelis mėnesius dirbo negaudami stabilaus atlygio. 15 mln. JAV dolerių (13,3 mln. eurų) sumą Gazos Ruožo administracija gavo iš Kataro lagaminuose, kuriuos perdavė Izraelis. Iš viso per šešis mėnesius planuojama paskirstyti 90 mln. JAV dolerių (80 mln. eurų) sumą, kurios didžioji dalis atiteks „Hamas“ dirbantys valstybės tarnautojai, paskelbė anklavo valdžia. Kataras taip pažadėjo išdalyti po 100 JAV dolerių (90 eurų) kiekvienai nepasiturinčiai šeimai, o didesnes sumas – per susirėmimus pasienyje sužeistiems palestiniečiams. Persijos įlankoje esantis emyratas taip pat pradėjo pirkti papildomą kurą vieninteliai Gazos Ruožo elektrinei ir taip leido reikšmingai sumažinti elektros energijos sutrikimus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.