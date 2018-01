Izraelio kariškių atstovas Jonathanas Conricusas sakė, kad tunelis priklausė palestiniečių islamistų judėjimui „Hamas“, kuris juo ketino naudotis išpuoliams ir kontrabandos gabenimui. Tokiais tuneliais anksčiau naudotasi išpuoliams rengti. J. Conricusas sakė nežinąs, ar naikinant dar tebekasamą tunelį, kas nors nukentėjo. Minimas tunelis iškastas po pagrindine prekių tiekimo perėja, vadinama Kerem Šalomu, tarp Izraelio ir užblokuoto Gazos Ruožo, taip pat po dujų ir degalų vamzdynais, nurodė jis. Pasak jo, aviacija smogė į Gazos Ruožą, o kitos priemonės panaudotos Izraelio teritorijoje. Tunelis prasideda Gazos Ruožo vietovėje į rytus nuo Rafos, tęsiasi maždaug 180 metrų į Izraelio teritoriją ir dar toliau į Egiptą; kur jis baigiasi – nenurodoma. Minima tunelio naikinimo operacija buvusi suderinta su Egiptu, sakė J. Conricusas ir dar pridūrė, kad bendras tunelio ilgis buvęs apie pusantro kilometro. Gynybos ministras Avigdoras Liebermanas taip pat pakomentavo šią operaciją. „Puolamųjų tunelių tinklo naikinimas yra svarbi sudėtinį mūsų politikos sistemingai ardyti strateginį „Hamas“ pajėgumą dalis“, – pareiškė jis . „Žinia Gazos vadovybei ir gyventojams yra aiški – investuokite į gyvenimą o ne laidojimo tunelius“, – sakoma jo pareiškime. Gazos Ruožą valdančio „Hamas“ kovotojų kasami tuneliai būdavo itin opi problema per palestiniečių ir Izraelio karą 2014-aisiais. Nuo 2008 metų abi pusės triskart kariavo, o žydų valstybė tebetęsia žlugdančią Gazos Ruožo blokadą, kuri, anot izraeliečių, būtina siekiant sutramdyti „Hamas“.

