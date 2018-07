Izraelio oro pajėgos smogė Sirijos kariuomenės pozicijoms

„Viena mūsų kariuomenės pozicijų Masjafe tapo Izraelio oro agresijos taikiniu“, – pranešė naujienų agentūra „SANA“, cituodama šaltinį kariuomenėje. Tai ketvirtas kartas šį mėnesį, kai Sirija apkaltina Izraelį bombarduojant jos kariuomenės objektus. Izraelio kariuomenės atstovas spaudai atsisakė komentuoti pastarąjį „SANA“ pranešimą. Britainijos įsikūrusi padėtį Sirijoje stebinti nevyriausybinė „Sirijos žmogaus teisių stebėjimo organizacija“ taip pat pranešė apie antskrydį ir nurodė, kad juo taikytasi į „iraniečių prižiūrimas dirbtuves, kur kuriamos raketos žemė-žemė“. „Šiame sektoriuje yra dislokuotos Irano ir Libano „Hezbollah“ judėjimo pajėgos“, – naujienų agentūrai AFP sakė organizacijos vadovas Rami Abdelis Rahmanas. Masjafe įsikūręs Sirijos vyriausybės mokslinių tyrimų centras jau buvo apšaudytas Izraelio pajėgų 2017 metais. Anot Jungtinių Valstijų, šiame centre buvo kuriamos zarino dujos, bet Sirijos vyriausybė tai neigia. Izraelis nuo 2017 metų įvykdė keletą antskrydžių Sirijoje, taikydamasis į režimo pajėgas ir jų sąjungininkes iš Irano ir „Hezbollah“. Liepos 15 dieną „SANA“ pranešė, kad Izraelio raketos smogė strateginei oro pajėgų bazei šalies šiaurėje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.