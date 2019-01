Kontroversija yra susijusi su Jani Leinoneno „MakJėzumi“ („McJesus“) – nukryžiuoto Ronaldo Makdonaldo skulptūra, eksponuojama Haifos meno muziejuje. Ši skulptūra ir kita statulėlė, vaizduojanti Jėzų kaip besišypsančią nukryžiuotą lėlę Keną, papiktino vietos krikščionių bendruomenės narius. Minimi darbai eksponuojami parodoje „Šventi dievai“ apie vartotojiškumą, šio šiaurinio pajūrio miesto muziejuje veikiančioje nuo rugpjūčio. Eksponatų atvaizdai praėjusią savaitę ėmė plisti socialinėje žiniasklaidoje, ir penktadienį prie muziejaus įvyko demonstracija, per kurią protestuotojai akmenimis sužeidė tris policijos pareigūnus. Be to, pastarosiomis dienomis į muziejų buvo mesti du Molotovo kokteiliai, pranešė policija. Po virtinės susitikimų su krikščionių lyderiais muziejus nusprendė prie įėjimo į parodą iškabinti ženklus apie „įžeidžiamą turinį“, pirmadienį sakė įstaigos atstovė. Tačiau pasiūlytas sprendimas nepatenkino krikščionių lyderių, kurie pareikalavo Haifos rajono teismo nurodyti muziejui ir municipalitetui nebedemonstruoti „MakJėzaus“ ir „Keno Jėzaus Kristaus“ („Ken Jesus Christ“). Pasak atstovės, šie darbai yra dalis parodos apie religiją ir tikėjimą vartotojiškumo kultūroje. Krikščionio menininko sukurtas „MakJėzus“ buvo demonstruotas „daugelyje Europos muziejų“ ir kalba apie „milžiniškų korporacijų cinišką religinių simbolių naudojimą“, teigė muziejaus atstovė. Pasak jos, kūrinys parodo, kaip Ronaldas Makdonaldas „tapo populiariosios kultūros simboliu, pasiekdamas religinio garbinimo lygį“. Nors „MakJėzus“ kitose pasaulio šalyse galėtų būti vertinamas pirmiausia kaip kapitalizmo kritika, Artimuosiuose Rytuose tokie vaizdiniai yra šventvagiški, sakė Bažnyčios lyderių Šventojoje Žemėje patarėjas Wadie Abunassaras. „Mes ne Europoje, mes – Izraelyje, – sakė jis. – Mums, kaip arabams ir krikščionims, tai yra mūsų simbolių įžeidimas, ir mes reikalaujame tai pašalinti.“ „Būtų tabu“ Izraelyje gyvena maždaug 130–140 tūkst. krikščionių, daugiausia arabų, kurie yra atskira mažuma bendroje arabų mažumoje, sakė W. Abunassaras. „Izraelyje tokios parodos prieš musulmonus ir žydus būtų tabu, bet prieš krikščionis leidžiamos“, – sakė jis. Kitas žmogus, reikalaujantis „MakJėzaus“ pašalinimo, yra pats jį sukūręs menininkas. Dėmesys, kurį ši krikščionių kampanija atkreipė į parodą, nustebino J. Leinoneną, kuris sakė, kad rugsėjo mėnesį pareikalavo muziejaus pašalinti jo kūrinį dėl „protesto prieš Izraelio žmogaus teisių pažeidimus“. „Izraelis atvirai naudojasi meno parodomis, tokiomis kaip ši, ir bendrai kultūra kaip propagandos forma siekdamas baltinti ar pateisinti savo okupacijos, naujakurių kolonializmo ir apartheido palestiniečių atžvilgiu režimą“, – sakoma jo pareiškime naujienų agentūrai AFP. Po praėjusios savaitės protestų J. Leinonenas dar kartą susisiekė su muziejumi dėl „MakJėzaus“ pašalinimo. „Reikalauju, kad muziejus nedelsdamas pašalintų mano meno kūrinį iš parodos“, – sakė jis. Muziejaus atstovė sakė, kad „MakJėzų“ paskolino viena Suomijos galerija, su sąlygomis, leidžiančiomis eksponuoti jį Haifoje. „Galerija niekada neprašė muziejaus pašalinti šį eksponatą“, – sakė atstovė.

