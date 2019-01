Šalies šiaurėje esančio Haifos uostamiesčio merė Einat Kalish-Rotem socialiniame tinkle „Facebook“ trečiadienį parašė, kad nuo rugpjūčio Meno muziejuje eksponuojamas prieštaringai vertinamas kūrinys „kuo greičiau“ bus pašalintas iš parodos. Municipaliteto atstovas, su kuriuo susisiekė naujienų agentūra AFP, atsisakė nurodyti, ar ketvirtadienį dar galima pamatyti minimą eksponatą. „Be to, ką parašė merė, neturime ko pasakyti“, – nurodė atstovas. Kontroversija yra susijusi su suomių menininko Jani Leinoneno „MakJėzumi“ („McJesus“) – nukryžiuoto Ronaldo Makdonaldo skulptūra, eksponuota Haifos meno muziejaus parodoje „Šventi dievai“ apie religiją ir tikėjimą vartotojiškumo kultūroje. Susitarimo dėl šio kūrinio paskolinimo tekstas, paskelbtas merės paskyroje feisbuke, rodo, kad bet kuriuo atveju „MakJėzus“ iki šio mėnesio pabaigos turi būti sugrąžintas į Suomiją. Nors kūrinys eksponuotas nuo vasaros, jo nuotraukos socialinėje žiniasklaidoje išplito tik praėjusią savaitę. Penktadienį prie muziejaus įvyko demonstracija, kurios dalyviai akmenimis sužeidė tris policininkus. Be to, į muziejų buvo mesti du Molotovo kokteiliai, pranešė policija. Krikščionių lyderiai pateikė Haifos rajono teismui peticiją su reikalavimu nurodyti muziejui ir municipalitetui nebedemonstruoti „MakJėzaus“ ir dar vieno kūrinio – „Keno Jėzaus Kristaus“ („Ken Jesus Christ“). Izraelio kultūros ministrė Miri Regev taip pat ragino išimti iš parodos „MakJėzų“. „Tai nesusiję“ E. Kalish-Rotem pareiškime feisbuke stengėsi nesieti „MakJėzaus“ pašalinimo su protestais. „Sutarus su Bažnyčios lyderiais ir baigiantis statulos „MakJėzus“ paskolinimo susitarimui, šis darbas bus kuo greičiau išimtas ir sugrąžintas, – rašė ji. – Likę eksponatai bus iškabinti uždaroje salėje.“ „Nors tai nesusiję, mes tikime žodžio laisve kaip demokratijos kertinių akmenų dalimi, – sakė merė. – Apgailestaujame dėl skausmo, kurį patyrė Haifos krikščionių bendruomenė, ir vėlesnių fizinių sužeidimų bei smurto.“ Bažnyčios lyderių Šventojoje Žemėje patarėjas Wadie Abunassaras sakė, kad minima paroda kultūriškai nėra tinkama Izraelyje, kur religiniai jausmai labai stiprūs. „Mums, kaip arabams ir krikščionims, tai yra mūsų simbolių įžeidimas, ir mes reikalaujame tai pašalinti“, – anksčiau šią savaitę sakė jis. Izraelyje gyvena maždaug 130–140 tūkst. krikščionių, daugiausia arabų, kurie yra atskira mažuma bendroje arabų mažumoje, sakė W. Abunassaras. „Izraelyje tokios parodos prieš musulmonus ir žydus būtų tabu, bet prieš krikščionis leidžiamos“, – sakė jis. Kitas žmogus, reikalavęs „MakJėzaus“ pašalinimo, yra pats jį sukūręs menininkas. Dėmesys, kurį krikščionių kampanija atkreipė į parodą, nustebino J. Leinoneną, kuris sakė, kad rugsėjo mėnesį pareikalavo muziejaus pašalinti jo kūrinį. Tai turėjo būti „protestas prieš Izraelio žmogaus teisių pažeidimus“. Po praėjusios savaitės protestų J. Leinonenas dar kartą susisiekė su muziejumi dėl „MakJėzaus“ pašalinimo.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.