„Galvoju, jog praraja tarp izraeliečių ir palestiniečių pernelyg didelė, kad ją būtų galima peržengti“, – laikraščio „The Jerusalem Post“ organizuotoje konferencijoje pareiškė Ayelet Shaked. „Asmeniškai aš galvoju, kad tai laiko švaistymas“, – sakė ji, paklausta apie taikos iniciatyvą, kurią D. Trumpas turėtų pristatyti artimiausiomis savaitėmis ar mėnesiais. A. Shaked priklauso kraštutinių dešiniųjų partijai „HaBayit HaYehudi“ („Žydų namai“), kuri yra svarbi premjero Benjamino Netanyahu koalicijos narė. Ji ir kiti jos partijos nariai atvirai nepritaria planams išspręsti izraeliečių ir palestiniečių konfliktą įkuriant Palestinos valstybę, turinčią gyvuoti šalia Izraelio. Palestiniečiai jau yra pažadėję blokuoti D. Trumpo taikos planą ir nutraukė ryšius su jo administracija, jam gruodžio mėnesį nusprendus perkelti JAV ambasadą Izraelyje į Jeruzalę ir pripažinti šį miestą Izraelio sostine. Susiję straipsniai: Izraelio ministras: Gazos Ruožo lyderio dienos suskaičiuotos Trumpas planuoja pirmą kartą apsilankyti karo zonoje Palestiniečiai Jeruzalę taip pat laiko savo būsimos valstybės sostine, o ankstesnis tarptautinis konsensusas numatė, kad Izraelis ir palestiniečiai turi susiderėti dėl Jeruzalės galutinio statuso. D. Trumpas taip pat nutraukė maždaug 500 mln. dolerių (437,8 mln. eurų) pagalbą palestiniečiams, kaltinančius Baltuosius rūmus siekiant priversti juos sutikti su planu, akivaizdžiai palankiu Izraeliui. D. Trumpo padėjėjas Jasonas Greenblattas neseniai interviu interneto laikraščiui „The Times of Israel“ sakė, kad plane bus „daug dėmesio skirta Izraelio saugumo poreikiams“, bet planas bus „teisingas palestiniečiams“. Vis dėlto išsakiusi savo pesimizmą dėl galimybių artimiausiu laiku susitarti su palestiniečiais dėl taikos, A. Shaked pridūrė, kad nagrinės JAV planą. „Nors noriu taikos kaip ir visi kiti, tiesiog vertinu truputį realistiškiau ir žinau, kad artimiausioje ateityje tai neįmanoma", – angliškai sakė ji. „Tačiau palaukime ir pažiūrėkime, ką jie (JAV) pasiūlys“, - pridūrė A. Shaked.

