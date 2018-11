Aprūpinimo būstu ministras Yoavas Gallantas, buvęs kariuomenės generolas, atsakingas už Gazos regioną, sakė, kad „Hamas“ lyderis Yehiyeh Sinwaras prieš naują susirėmimą turėtų „iš naujo apskaičiuoti savo kelią“. „Yehiyeh Sinwaro laikas ribotas. Jis nebaigs gyvenimo senelių namuose, – per ambasadorių forumą „Jerusalem Post Diplomatic Conference“ pareiškė Y. Gallantas. – Jis turi gerai elgtis.“ Izraelis ir „Hamas“ neseniai atsitraukė nuo naujo tarpusavio karo, kuris būtų ketvirtas per dešimtmetį, slenksčio. Tarpininkaujant Egiptui, šalims pavyko susitarti nutraukti ugnį. Praėjusią savaitę palestiniečių kovotojai per 24 valandas į Izraelį paleido 460 raketų ir minosvaidžio sviedinių, taip reaguodami į Izraelio reidą, per kurį žuvo septyni palestiniečių kovotojai ir vienas Izraelio aukšto rango karininkas. Izraelis atsakė virtine aviacijos smūgių. Žuvo septyni palestiniečiai, įskaitant penkis kovotojus, o Izraelyje sprogus iš Gazos Ruožo paleistai raketai žuvo ten dirbęs palestiniečių darbininkas iš Vakarų Kranto. Tai buvo intensyviausios kovos nuo 2014 metų Gazos Ruožo karo. Premjeras Benjaminas Netanyahu sakė, kad laikas nėra tinkamas platesnei konfrontacijai Gazos Ruože, bet sulaukė griežtos kritikos dėl savo sprendimo sutikti su ugnies nutraukimu. Protestuodamas atsistatydino gynybos ministras Avigdoras Liebermanas, kaltinęs premjerą, kad jis nepakankamai griežtas terorizmui. Be to, pasekti jo pavyzdžiu grasino kitas ministras, kurio atsistatydinimas būtų nulėmęs pirmalaikius rinkimus. Tačiau galiausiai šis ministras nusileido. Kilus politinei krizei ir išlikus nedidelei pirmalaikių rinkimų tikimybei, ministrai pradėjo kalbėti apie galimą naują didelio masto ginkluotą konfliktą. „Dabar esame priartėję prie neišvengiamo karo su „Hamas“ Gazos (Ruože). Privalome smogti stipriai, kad atkurtume sulaikymą, – minėtai konferencijai sakė žvalgybos ministras Israelis Katzas. – Į bet kokį Izraelio teritorijos užpuolimą turi būti griežtai atsakyta... Jei Sinwaras ar („Hamas“ politinis lyderis Ismailas) Haniyeh paleis kulką ar raketą į kurį nors karį ar Izraelio piliečius, jie sumokės savo galvomis.“ 2004 metais Izraelis nužudė „Hamas“ lyderius Ahmadą Yassiną ir Abdel Azizą al Rantisi, o 1997-aisiais bandė nužudyti kitą lyderį, Khaledą Mashaalą. Judėjimo aukšto rango veikėjų žudymas nedarė pastebimo poveikio jo operacijoms ar ideologijai. Nuo kovo mėnesio „Hamas“ kone kas savaitę rengia protestus prie sienos, siekdamas Izraelio ir Egipto blokados panaikinimo. Blokada buvo įvesta islamistų judėjimui 2007 metais perėmus šios palestiniečių teritorijos kontrolę ir nualino jos ekonomiką. Izraelis atsisako atšaukti blokadą, jei „Hamas“ nenusiginkluos, bet judėjimas, kuris yra pažadėjęs sunaikinti Izraelį, šį reikalavimą atmeta. Demonstrantai kas savaitę eina prie sieną žyminčios tvoros ir svaido į Izraelio karius padegamąsias bombas, granatas ir degančias padangas. Izraeliečių snaiperiai nušovė maždaug 170 žmonių, daugiausia neginkluotų. Izraelis sako, kad gina sieną nuo užpuolikų, bet sulaukė griežtos tarptautinės kritikos dėl šaudymo į neginkluotus žmones.

