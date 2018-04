Panašu, kad incidentas įvyko Gazos Ruožo ir Izraelio pasienyje. Vienas iš karių hebrajų kalba sako: „Oho, koks įrašas! Taip! Tas kalės vaikas.“ Nors palestinietis buvo prisiartinęs prie Izraelį nuo Gazos Ruožo skiriančios tvoros, tačiau neatrodė, kad jis būtų jiems kėlęs tiesioginę grėsmę. Pasak Izraelio kariuomenės, šis incidentas „greičiausiai“ įvyko prieš kelis mėnesius ir dėl jo vyksta tyrimas. Tuo metu Izraelio viešojo saugumo ministras Giladas Erdanas nėra linkęs sureikšminti karių veiksmų tame vaizdo įraše, kuris plačiai pasklido internete pirmadienio vakarą. „Su tuo vaizdo įrašu mes perlenkiame lazdą“, – sakė G. Erdoganas, priklausantis premjero Benjamino Netanyahu partijai „Likud“. Susiję straipsniai: Izraelio lėktuvai po „bandymo infiltruotis“ smogė „Hamas“ taikiniui Gazos Ruože Mirė Gazos Ruožo pasienyje Izraelio pajėgų pašautas palestiniečių žurnalistas „Jame nesimato, kad būtų šaudoma į visus, o tik į teroristą, kuris prisiartina prie užtvaros draudžiamoje zonoje ir ateina iš „Hamas“ teroristų kontroliuojamos teritorijos“, – sakė jis kalbėdamas per visuomeninį radiją. „Esu įsitikinęs, kad viskas yra gerai“, – pridūrė jis, atkreipdamas dėmesį į „įtemptoje padėtyje“ atsidūrusių karių „žmogišką reakciją“. Švietimo ministras Naftalis Bennettas iš ultradešiniųjų partijos „Žydų namai“ taip pat pateisino karių elgesį. „Teisti karius už tai, kad jie nesilaiko gerų manierų gindami mūsų sienas, nėra rimta“, – sakė N. Bennettas armijos radijui. Iš vaizdo įrašo neįmanoma nustatyti, ar asmuo buvo nušautas. Izraelio laikraštis „Yediot Aharonot“ pranešė, kad įrašas buvo padarytas gruodžio mėnesį. Prie Gazos sienos kovo 30 dieną prasidėjo masiniai protestai, išprovokavę susirėmimus, per kuriuos Izraelio kariai nukovė 31 palestinietį ir dar šimtus sužeidė. Izraelio kariai per susirėmimus nenukentėjo. Izraelis vis griežčiau kritikuojamas dėl kariuomenės šaunamųjų ginklų panaudojimo, o Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino atlikti nepriklausomą tyrimą. Tačiau Izraelis tikina, kad jo pajėgos naudoja šaunamuosius ginklus tik siekdamos užkirsti kelią mėginimams apgadinti tvorą, patekti į Izraelį ir atakuoti jo piliečius ar kareivius. Izraelis kaltina Gazos Ruožą valdantį islamistų judėjimą „Hamas“, su kuriuo nuo 2008 metų kariavo tris kartus, naudojantis protestais kaip priedanga smurtui. Tačiau palestiniečiai sako, kad jie yra apšaudomi, nors nekelia grėsmės kariams.

