Dėl raketų antskrydžių ir užsilikusių teroristų tik dabar pavyko įžengti į Kfar Aza gyvenvietę.

Izraelio kariuomenė žurnalistus įleido ten, kur „Hamas“ kruvinų skerdynių mastas atima žadą.

Palestiniečių grupuotės kovotojai šiame kibuce, Pietų Izraelyje, pasienyje prie Gazos Ruožo, išskerdė ištisas šeimas. Nupjaustė galvas moterims, netgi kūdikiams. Vien nužudytų mažų vaikų rasta 40.

„Matyti kūdikių vežimėliai su kulkų skylėmis ir krauju. Kas eina prie kūdikio ir žudo kūdikį? Ir motinas?“ – stebėjosi Izraelio pajėgų kariškis Doron Spielman.

Kovotojai dar gyvas aukas degino užmėtę Molotovo kokteiliais. Net generolai sako: tai – ne karas, tai laukinės, žvėriškos žudynės.

LNK reportažą žiūrėkite čia:

„Matote kūdikius, motinas, tėvus jų miegamuosiuose, slėptuvėse ir kaip teroristai juos žudo. Tai ne karas... tai žudynės. Per visą gyvenimą nesu to matęs. Tik įsivaizduodavome, kas nutiko seneliams per pogromus kadaise Europoje“, – kalbėjo Izraelio pajėgų, valančių Kfar Azą, vadas Itay Veruv.

Izraelis per parą smogė kone pusšimčiui taikinių Gazos Ruože. Dešimtys Izraelio naikintuvų naikina teroristų infrastruktūrą.

„Jūs matėte, prieš ką mes kovojame – prieš žmones-gyvulius. Jie – Gazos ISIS. Gazos Ruožas nebebus koks buvęs. Išvalysime viską“, – tvirtino Izraelio gynybos ministras Yoav Gallant.

Bet kada, manoma, gali prasidėti sausumos operacija. „Hamas“ neatiduoda net įkaitų. Izraeliečiai išėję į balkonus skanduoja kariuomenę palaikančius šūksnius.

O grupuotė „Hamas“ skelbia penktadienį visuotinę mobilizaciją arabų ir Islamo pasauliui, teroristai ragina išeiti miniomis Jeruzalės link.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, skelbiama, perdavė Izraeliui žvalgybos informaciją, kad „Hamas“ remia ir agresorė Rusija.

JAV prezidentas Joe Bidenas žada, kad Izraelis iš JAV gaus viską blogiui įveikti, nes šokiruoja, kai tėvai, kūnais dengdami savo vaikus, buvo žudomi, o moterys išprievartautos ir išvežtos kaip trofėjai. Tarp aukų – mažiausiai 14 amerikiečių.

„Leiskite pasakyti dar kartą – bet kuriai šaliai ir organizacijai, kiekvienam, kas galvoja pasinaudoti šia situacija, pasakysiu viena: nebandykite. Mūsų širdys gali būti sudaužytos, bet ryžtas – begalinis. Tie žiaurumai kelia siaubą. Mes Izraelio užnugaryje. Vienareikšmiškai“, – aiškino JAV prezidentas.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu surengęs saugumo kabineto posėdį, paskambino ir J. Bidenui. O Turkijos prezidentas pasmerkė Izraelį už palestiniečių anklavo blokadą ir nurodė beatodairiškai nepulti. Recepas Tayyipas Erdoganas, nors pats savo šalyje bombarduodamas šluoja kurdų sukilėlius, užsipuolė dar ir Ameriką.

„Ką amerikiečių lėktuvnešis daro prie Izraelio? Ką darys su laivais ir lėktuvais, kuriais apsuptas šis lėktuvnešis? Jie nusiaubs Gazos Ruožą ir pradės rimtas žudynes. Jokio vandens ir elektros dabar Gazoje nėra. Tai kur žmogaus teisės?“, – piktinosi Turkijos prezidentas.

Kraugerišką karą Ukrainoje 20 mėnesių vykdantis Vladimiras Putinas antrina.

„Manau, daugelis sutiks su manimi, kad tai akivaizdus Jungtinių Valstijų, kurios bandė monopolizuoti reguliavimą Artimuosiuose Rytuose, politikos nesėkmės pavyzdys. Deja, nesirūpino kompromisų, priimtinų abiem pusėms, paieška“, – teigė jis.

O Izraelis vis priverstas gintis. Tel Avive teroristų pagrobtų žydų artimųjų spaudos konferenciją nutraukė sirenos, nes „Hamas“ paleido dar spiečių raketų.