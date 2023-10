„Šią naktį raketos skriejo į Tel – Avivą, pietinę Izraelio dalį, vyko mūšiai Gazos Ruožo pasienyje. Izraelio gynybos pajėgos (IDF) iš oro toliau naikino „Hamas“ priklausančiu taikinius Gazoje“, – sekmadienio rytą oficialiame Izraelio kariuomenės kanale kalbėjo pulkininkas Dž. Conricus.

Jis atkreipė dėmesį, kad ruošiantis „Hamas“ bastiono šturmui, Gazos mieste bei šiaurinėje ruožo dalyje esantiems gyventojams primygtinai siūlyta pasitraukti į pietus.

Kiek anksčiau kariuomenės atstovas sakė, jog žmonės perspėjami visais įmanomais būdais: iš oro mėtomi lapeliai, siunčiamos SMS žinutės, platinami pranešimai socialiniuose tinkluose ir radijo eteriu. Pasirinktas aiškus orientyras, kad net žemėlapių neturintys žmonės žinotų kur rasti saugų prieglobstį – pietinis Gazos upės krantas.

„Hamas“ žmonėms liepia ignoruoti mūsų kvietimą evakuotis. Tuos, kurie neklauso jų raginimo, „Hamas“ stabdo fiziškai ir neleidžia jiems išvykti. Užfiksavome į pietinę dalį sustabdytą vilkstinę su civiliais, tai patvirtina žvalgybos pranešimus, kad „Hamas“ įnirtingai trukdo civilių pasitraukimui.

Bandymas prisidengti civiliais karo metu, trukdymas jiems pasitraukti rodo, jog teroristinė organizacija „Hamas“ visiškai nevertina žmonių gyvybių“, – sekmadienio rytą sakė Izraelio kariuomenės atstovas.



Izraelio kariuomenei primygtinai raginant pasitraukti į pietinę Gazos Ruožo dalį, vakar paskelbus apie du evakuacijos kelius, kurie yra saugūs ir nebus apšaudomi, viešoje erdvėje ėmė plisti pranešimai, esą žydų kariuomenė iš oro puola besitraukiančių gyventojų vilkstines, pranešta apie žuvusius bei sužeistuosius.

Pulkininkas Dž. Conricus teigė, jog susidurta su propaganda ir netikrų naujienų srautu, todėl prašė itin kritiškai vertinti visą informaciją, kurią platina „Hamas“ naujienų kanalai. Pasak kariuomenės atstovo, reikia atkreipti dėmesį, kas valdo ir kontroliuoja Gazos Ruožo institucijas.

„Gazos Ruože yra tik viena vyriausybė, tai – „Hamas“. Todėl taip vadinamai Gazos Sveikatos apsaugos ministerijai platinant informaciją apie žuvusius ar sužeistuosius, jeigu tokių iš tiesų būta, šie pranešimai būna suderinti su „Hamas“ bei patvirtinti.

Jeigu esate žurnalistas, ar tiesiog sekate įvykius ir gaunate informaciją iš Gazos Ruožo, prašau ją vertinti ypač kritiškai, paklauskite savęs, kodėl būtent tokia informacija platinama ir kaip ji tarnauja „Hamas“ propagandos tikslams“, – akcentavo Izraelio kariuomenės atstovas.

Jis kategoriškai paneigė kaltinimus, kad Izraelio kariuomenė apšaudė į pietinę Gazos Ruožo dalį vykusių automobilių vilkstinę. Nors socialiniuose tinkluose platinamas vaizdo įrašas, kuriame tarsi visiškai atsitiktinai užfiksuotas sprogimas kelyje, pulkininkas Dž. Conricus akcentavo, kad tai nebuvo Izraelio kariuomenės ataka, atvirkščiai, norima, kad artėjant Gazos šturmo dienai kuo daugiau civilių pasitrauktų į saugią teritoriją.

Thanks to @AuroraIntel & @ISNJH - slowed down footage shows that no projectile from the air caused the "white van" to explode on one of the designated evacuation route in Gaza.