Izraelio kariuomenė nugriovė palestiniečio užpuoliko namus Vakarų Krante

Pasak palestiniečių naujienų agentūros „Wafa“, nuo guminių kulkų nukentėjo trys žmonės. Šimtai karių apsupo įtariamo užpuoliko namus Vakarų Kranto šiaurinio miesto Tulkarmo pakraščiuose, informavo AFP žurnalistas. Kariuomenė sunaikino Ashrafo Naalwos namų pirmojo aukšto sienas ir pirmadienio rytą išvyko. Izraelis kol kas nekomentavo šios operacijos. 23 metų A. Naalwą praėjusį ketvirtadienį, po du mėnesius trukusios paieškos, nukovė izraeliečių pajėgos. Jis buvo kaltinamas spalį žydų gyvenvietės Barkano pramonės zonoje nužudžius du bendradarbius izraeliečius. Palestiniečių islamistų judėjimas „Hamas“ paskelbė, kad A. Naalwa buvo šios grupuotės kovotojas. Kalbėdamas per sekmadienį sušauktą vyriausybės posėdį, Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė nurodęs „sparčiau griauti teroristų namus“, nes pastaruoju metu padaugėjo išpuolių prieš izraeliečius. Vėlai sekmadienį Izraelio ministrai preliminariai pritarė įstatymui, turinčiam suteikti kariuomenei įgaliojimus perkelti palestiniečių užpuolikų šeimos narius į kitas vietoves Vakarų Krante. Švietimo ministras Naftali Bennettas, kurio vadovaujama kraštutinių dešiniųjų partija „HaBayit HaYehudi“ (Žydų namai) parengė šį teisės akto projektą, nurodė, kad tokia tokia priemonė padės atgrasyti potencialius užpuolikus nuo atakų. „Teroristai nebebijo mūsų“, – pabrėžė jis pareiškime ir pažymėjo, kad teisingumo ministerija nepritaria siūlomam įstatymui.

