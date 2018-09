21 metų Mohamedas Abu Sadekas mirė nuo šautinės žaizdos galvoje, sakė ministerijos atstovas spaudai Ashrafas al Qudra. Jis nurodė, kad vaikinas buvo nušautas Gazos Ruožo šiaurės vakaruose. Dar dešimt palestiniečių per susirėmimus buvo pašauti. Keli šimtai palestiniečių pirmadienį susirinko Gazos Ruožo šiaurės vakaruose į naują protesto akciją. Neramumai palei sieną su žydų valstybe tęsiasi nuo kovo pabaigos, kai čia kilo didžiulė protestų banga. Izraelio kariškiai pranešė, kad „tūkstančiai“ palestiniečių dalyvavo „riaušėse“ netoli pasienio esančiuose paplūdimiuose anklavo šiaurėje. Anot kariškių, netoli jūros sienos buvusių palestiniečių laivų įgulos taip pat dalyvavo „riaušėse jūroje“. Izraelio kariškiai „laikydamiesi įprastų veiklos procedūrų šūviais į orą ir šalia laivų stengėsi užkirsti jiems kelią priartėti“, rašoma kariuomenės išplatintame pranešime. Nuo kovo mėnesio, kai kilo protestų banga, per demonstracijas ir susirėmimus pasienyje jau žuvo mažiausiai 187 palestiniečiai. Vieną Izraelio karį nušovė palestiniečių snaiperis. Izraelis kaltina Gazos Ruožą valdantį islamistų judėjimą „Hamas“ manipuliuojant protestuotojais ir siunčiant juos kaip priedangą savo išpuoliams vykdyti. Žydų valstybė atmeta kaltinimus dėl neproporcingo jėgos naudojimo. Izraelis jau ilgiau nei dešimtmetį vykdo griežtą Gazos Ruožto blokadą. Ši, anot jo, yra būtina siekiant izoliuoti „Hamas“.

