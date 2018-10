Nuo 2017 metų štabo vado pavaduotoju dirbęs A. Kochavi buvo pasirinktas „pasikonsultavus su dešimtimis žmonių“, tarp kurių esama buvusių premjerų, informavo A. Liebermano biuras. A. Kochavi nuo 2019-ųjų šiame poste pakeistų generolą Gadį Eisenkotą, kurio kadencija baigiasi šių metų pabaigoje. Jo paskyrimas dar turi būti patvirtintas vyriausybės komiteto posėdyje sekmadienį, o vėliau bus pateiktas ministrų kabinetui. A. Kochavi dirbo karinės žvalgybos vadovu ir vadovavo armijos šiaurinei karinei apygardai per 2014 metų karą su palestiniečių islamistų judėjimu „Hamas“ Gazoje. Pasak karybos apžvalgininkų, ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nepritaria JAV Harvardo ir Johno Hopkinso universtitetų absolvento A. Kochavi kandidatūrai.

