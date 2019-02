Keli Izraelio leidiniai pranešė, kad generalinis prokuroras Avichai Mandelblitas ketina pareikšti kaltinimus premjerui, tačiau prieš tai būtų surengtas posėdis, per kurį jis galėtų apsiginti. Izraelio premjero partija: kaltinimai kyšininkavimu yra „politinis persekiojimas“ Izraelio generalinis prokuroras ketina pareikšti kaltinimus premjerui Benjaminui Netanyahu (Benjaminui Netanjahui) dėl kyšininkavimo, piktnaudžiavimo pasitikėjimu ir sukčiavimo, ketvirtadienį pranešė vietos žiniasklaida. Keli Izraelio leidiniai pranešė, kad generalinis prokuroras Avichai Mandelblitas ketina pareikšti kaltinimus premjerui, tačiau prieš tai būtų surengtas posėdis, per kurį jis galėtų apsiginti. Šiuos žiniasklaidos pranešimus patvirtino ir pats generalinis prokuroras. Tuo metu Izraelio premjero partija „Likud“ A. Mandelblito ketinimus pareikšti B. Netanyahu kaltinimus pavadino „politiniu persekiojimu“ ir „precedento neturinčiu kišimusi į rinkimus“, vyksiančius balandį.

