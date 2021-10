Izraelio ekspertai perspėja dėl naujos COVID-19 bangos

Vis primygtinesni raginimai bus akylai stebimi visame pasaulyje, nes Izraelis pagal kovos su koronavirusu kreivę dažnai lenkia kitas šalis, nuo plataus masto apribojimų ir vakcinacijos programų iki naujų protrūkių šalies ekonomikai atsiveriant. Ji ir vėl pirmauja su pirmąja pasaulyje plačiai paplitusia stiprinančiųjų vakcinų programa, kuri drastiškai sumažino delta atmainos sukeltų susirgimų skaičių, tačiau šalis sulaukia perspėjimų dėl dar vieno galimo kritinio momento.

„Kalbama ne tik apie sienų atidarymą ar neatidarymą, – sakė Nadavas Davidovičius, Ben-Guriono universiteto Visuomenės sveikatos mokyklos vadovas ir Izraelio vyriausybei patarinėjančios ekspertų grupės narys. – Svarbu ir kaip mes atsiveriame. Tai, ką darėme praėjusį kartą, buvo labai aišku, o vėliau tapome pasyvūs ir beveik nieko nedarėme – jokių griežtų reikalavimų, jokios tinkamos genomų sekos stebėjimo, – ir pamažu praradome kontrolę.

Preliminariais duomenimis, turistai pradėti grįžti turėtų jau pirmadienį, tikintis galutinio vyriausybės pritarimo. Tačiau rekomendacijos, kurias iki šiol yra paskelbusi vyriausybė, yra taikomos tik vakcinacijos ir testavimo reikalavimams.

Epidemiologas Hagai Levine‘as, Izraelio visuomenės sveikatos gydytojų asociacijos pirmininkas, ragina pareigūnus pagrindiniame oro uoste įsteigti nuolatinį epidemiologinį padalinį, kuris tarnautų kaip ankstyvojo perspėjimo dėl naujų atmainų bei būsimų virusinio pobūdžio epidemijų sistema.

H. Levine‘as patarinėjo ankstesnei vyriausybei iki sausio mėnesio, kai pasitraukė protestuodamas prieš, jo žodžiais, politinį profesinių sprendimų ignoravimą.

Per ketvirtąją koronaviruso bangą Izraelis įrodė, kad vakcinacijos priešininkus galima įkalbėti pasiskiepyti, taip sumažinant jų skaičių beveik perpus. Tai iš dalies lėmė delta atmainos, atsiradusios Izraelyje šią vasarą, užkrečiamumas. Birželio viduryje naujų paros atvejų skaičius sumažėjo iki vienženklio rodiklio, bet rugsėjo pradžioje jis jau viršijo 11 000.

Stiprinančių vakcinų kampanija padėjo sumažinti šiuos skaičius per mėnesį ir leido išvengti ketvirtojo karantino. Šiuo metu kasdien naujų užsikrėtimo atvejų skaičius neviršija 1 000, tačiau nerimą kelia tai, kad į šalį per netrukus atsiversiančias sienas gali įsiskverbti dar kuri nors nauja atmaina.

Patekti į šalį galės tik visiškai pasiskiepiję asmenys ir tie, kurie persirgo COVID-19 ne daugiau kaip prieš šešis mėnesius. Turizmas yra pagrindinis Izraelio užsienio pajamų šaltinis, sudaręs apie 1,5 proc. ekonomikos bendrojo vidaus produkto (BVP) 2019 metais.

„Vykdydami šią politiką suprantame, kad dalis viruso atvejų pateks į Izraelį, bet kadangi sugebame kovoti su COVID-19 be karantinų, naudojant stiprinančius preparatus, ši politika greičiausiai yra pakankamai saugi“, – sakė Eyalas Leshemas, „Sheba“ medicinos centro Kelionių medicinos ir tropinių ligų centro direktorius.

Ir būtent čia reikalavimų vykdymas – ir net dar didesnis vakcinacijos mastas – atliks esminį vaidmenį, sako gydytojai.

„Aš džiaugiuosi, kad mums pavyko įveikti ketvirtąją bangą be karantino“, bet „man neramu dėl to, kad vis dar lieka per daug nepasiskiepijusiųjų arba tų, kurie nesusišvirkštė stiprinančiosios dozės“, naujienų portalui „Times of Israel“ sakė Eranas Segalas. Veizmano mokslo instituto Rehovote koronaviruso statistikos ir skaičiuojamosios biologijos specialistas.

N. Davidovičius rekomenduoja vykdyti intensyvesnes nesiskiepijančiųjų įtikinimo kampanijas, įskaitant papildomų skiepijimo punktų steigimą. Jis patarė stiprinti kontaktų sekimo laboratorijos pajėgumus dabar, kol atvejų skaičiai yra mažesni.

Sekdama Jungtinių Valstijų pavyzdžiu, vyriausybė svarsto galimybę skiepyti 5-11 metų amžiaus vaikus, – sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus Nachmano Asho prognozėmis, tokia vakcinacija prasidės jau lapkritį.

Vyriausybė taip pat svarsto planus įvesti privalomą vakcinaciją esant ekstremaliai situacijai, pavyzdžiui, plintant ypač mirtinai atmainai, I03 radijui sakė Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos vadovė Sharon Alroy-Preis. Pareigūnė nerimauja dėl turistų sugrįžimo – ypač dėl to, kad jų skaičius auga tokiose šalyse kaip Jungtinė Karalystė ir Ukraina. Toks padidėjimas iš dalies susijęs su neryžtingumu skiepytis ir silpnėjančiu imunitetu. Tačiau jis gali reikšti ir tai, kad atsirado atmaina, kuri ne taip gerai reaguoja į esamas vakcinas, sakė ji.

„Vakcina sumažino užsikrėtimo lygį, tačiau ji viena negali atlikti viso darbo“, – sakė Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos vadovė.