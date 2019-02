„Lenkijos vyriausybės užsienio politika apima glaudų bendradarbiavimą su Izraeliu“, – visuomeniniam izraeliečių transliuotojui „Kan“ sakė diplomatijos vadovas. Jis atkreipė dėmesį į Varšuvos „didelį indėlį į (regiono) saugumą ir stabilumą“, pademonstruotą per anksčiau šį mėnesį surengtą Artimųjų Rytų konferenciją. Vasario 17-ąją naujasis Izraelio diplomatijos vadovas I. Katzas pareiškė, jog „buvo daug lenkų, kurie kolaboravo su naciais“. Į užsienio reikalų ministro pareigas jis buvo paskirtas tą pačią dieną. I. Katzas taip pat citavo buvusį Izraelio premjerą Yitzhaką Shamirą, sakiusį, kad „lenkai žinda antisemitizmą su savo motinų pienu“. Šie komentarai įsiutino Varšuvą. Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis netrukus atšaukė Varšuvos dalyvavimą Višegrado šalių viršūnių susitikime, praėjusią savaitę rengtame Jeruzalėje. Tokie I. Katzo pasisakymai pasirodė po to, kai Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu teko aiškintis Varšuvai dėl savo paties žodžių apie lenkų vaidmenį per Antrąjį pasaulinį karą. Izraelio ir Lenkijos ginčas įsiplieskė anksčiau šį mėnesį, kai žydų valstybės laikraštis „Haaretz“ citavo premjerą B. Netanyahu, sakiusį, kad „lenkai kolaboravo su naciais“. Varšuva tai interpretavo kaip kaltinimą visai lenkų tautai bendradarbiavus su nacistine Vokietija Antrojo pasaulinio karo metais. Tuo metu I. Katzas pirmadienį atsisakė atsiprašyti ir tvirtino niekada neturėjęs galvoje, kad „visi“ lenkai yra antisemitai. „Neturiu, ką pridurti“ prie susitarimų, pasiektų tarp B. Netanyahu ir M. Morawieckio dėl Izraelio premjero pasisakymo, teigė I. Katzas. Praėjusią savaitę Izraelio diplomatijos vadovas sakė nesigailintis dėl savo pareiškimų ir pabrėžė, kad jo tėvai yra Holokaustą išgyvenę žmonės. Varšuva jau seniai stengiasi įtikinti, kad per Antrąjį pasaulinį karą nacistinės Vokietijos okupuota Lenkija negalėjo bendradarbiauti ir nebendradarbiavo su vokiečiais vykdant Holokaustą, nors galbūt tai darė pavieniai Lenkijos piliečiai. Vėliau Izraelio premjero kanceliarija tikslino, kad tai pareikšdamas B. Netanyahu turėjo omenyje ne visą lenkų tautą, o tik kai kuriuos jos atstovus. Kanceliarijos teigimu, „Haaretz“ premjerą „neteisingai pacitavo“, o kiti leidiniai esą pateikė kitokias šios citatos versijas. Lenkijos ir Izraelio santykių įtampa padidėjo po praėjusių metų ginčo dėl vieno Varšuvos priimto įstatymo, draudžiančio kaltinti Lenkijos tautą ir valstybę bendradarbiavimu vykdant nacistinius nusikaltimus. Po JAV ir Izraelio protestų Lenkija priėmė įstatymo pataisą, panaikindama anksčiau įstatyme numatytas baudas ir laisvės atėmimo bausmę. Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijai okupavus Lenkiją šalis neteko šešių milijonų savo piliečių, iš kurių trys milijonai buvo žydai.

