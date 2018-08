„Aeronautics“ ir 10 jos darbuotojų buvo informuoti, kad jiems ruošiamasi pateikti kaltinimus ir kad bus surengtas teismo posėdis“, – apie centriniame Javnės mieste įsikūrusią bendrovę kalbėjo ministerija. „Aeronautics“ vykdomasis direktorius ir kiti vadovaujantys darbuotojai įtariami pažeidę Izraelio ginkluotės eksporto kontrolės įstatymus, nurodė institucija. „Buvo ištirti darbuotojų veiksmai, susiję su vienu susitarimu, kurį kompanija sudarė su stambiu užsienio klientu“, – sakoma Teisingumo ministerijos išplatintame pareiškime. Kitų detalių nebuvo atskleista, nes skelbti išsamią informaciją apie bylą uždraudė teismas. Anot Izraelio žiniasklaidos, 2017-aisiais „Aeronautics“ atstovai Azerbaidžane derėjosi su klientais, kurie paprašė jų pademonstruoti bendrovės „Orbiter 1K“ bepilotį orlaivį, panaudojant jį prieš Armėnijos karius. Skraidyklė „Orbiter 1K“ gali smogti taikiniams nedideliu sprogstamuoju užtaisu. Smarkiai susipriešinusių Baku ir Jerevano pajėgos dažnai apsikeičia ugnimi neramiame Kalnų Karabache, kur 2016-aisiais susirėmimai vos neperaugo į tikrą karą. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, du „Aeronautics“ darbuotojai atmetė azerbaidžaniečių prašymą, tačiau vėliau tai padaryti sutiko kitas aukštesnes pareigas einantis darbuotojas. Skelbiama, kad per ginklų demonstravimą buvo lengvai sužeisti du armėnų kariai. „Aeronautics“ iš karto neatsakė į prašymus pakomentuoti šį incidentą, bet, kaip pranešė žiniasklaida, paneigė atakavusi Armėnijos kariškius. Kalnų Karabachą šiuo metu kontroliuoja Armėnija, užėmusi šį regioną per kruviną karą 9-ojo dešimtmečio pradžioje, kilusio subyrėjus Sovietų Sąjungai. Tarptautinė bendruomenė tebelaiko Kalnų Karabachą Azerbaidžano dalimi, ir nė viena valstybė nepripažįsta šio regiono nepriklausomybės. Gausių energijos išteklių turintis Azerbaidžanas, kurio karinės išlaidos viršija visą Armėnijos valstybinį biudžetą, ne kartą grasino jėga susigrąžinti atsiskyrusį regioną. Tuo tarpu Maskvos sąjungininkė Armėnija žada sutriuškinti bet kokį karinį puolimą. Azerbaidžanas – musulmonų valstybė, atvirai bendradarbiaujanti su Izraeliu – perka iš žydų valstybės daug ginklų ir karinės įrangos.

