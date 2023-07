Pasak Izraelio žiniasklaidos, ataka iš oro, per kurią žuvo mažiausiai vienas palestinietis, prasidėjo plataus masto operacija kodiniu pavadinimu „Namai ir sodas“.

Taip pat buvo taikytasi į Dženino pabėgėlių stovyklą, kurią Izraelio kariškiai apibūdino kaip „teroristų tvirtovę“.

„Mes nesėdėsime sudėję rankas, kai teroristai ir toliau daro žalą civiliams, naudodamiesi Dženino stovykla kaip slėptuve“, – parašė tviteryje Izraelio gynybos pajėgų atstovai.

Kaip pažymi „The Jerusalem Post“, Izraelio vidaus žvalgybos agentūra „Shin Bet“ pranešė, kad per antskrydžius smogta vadovavimo ir ryšių centrui, kuriame buvo laikomi ginklai, teroristų susirinkimo vietai ir stebėjimo postui, taip pat kitiems taikiniams. Gautomis žiniomis, Dženine nutrūko elektros tiekimas.

Pasak palestiniečių šaltinių, Izraelio kariškiai įžengė į miestą netrukus po antskrydžių ir susirėmė su palestiniečių kovotojais.

Šiaurinėje Vakarų Kranto dalyje esantis Dženinas tapo palestiniečių kovotojų tvirtove. Mieste dažnai vyksta mirtini susirėmimai tarp Izraelio pajėgų ir kovotojų.

Ir šiaip jau įtempta saugumo padėtis Izraelyje ir palestiniečių teritorijose pastaruoju metu dar labiau pablogėjo.

Po dviejų palestiniečių surengtos mirtinos atakos prieš keturis izraeliečius Vakarų Krante prieš beveik dvi savaites ten nesiliauja Izraelio naujakurių smurtas prieš palestiniečius.

Nuo to laiko Izraelio armija rengia reidus Vakarų Krante, per kuriuos kyla palestiniečių ir Izraelio kariškių susirėmimai.

Nuo metų pradžios per susirėmimus su Izraelio kariuomene žuvo daugiau kaip 130 palestiniečių. Per tą patį laikotarpį per išpuolius žuvo 22 izraeliečiai, ukrainietė ir italas.

Izraelis per 1967 metų Šešių dienų karą užėmė Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę. Palestiniečiai pretenduoja į šias teritorijas.

Dženino stovyklą įkūrė pabėgėliai palestiniečiai, iškeldinti iš savo namų po 1948 metų Palestinos karo.