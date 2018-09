Priešaušriu prie Chan Ahmaro įvykdyta operacija pakurstė 200 kaimo gyventojų nuogąstavimus, kad kaimas netrukus bus nugriautas. Pasienio policija nutempė penkis vagonėlius, kuriuos buvo pastatę aktyvistai, vykdantys kampaniją prieš Chan Ahmaro nugriovimą. Operacijos metu buvo blokuoti įvažiavimai į kaimą, susirėmimų nekilo, pranešė naujienų agentūros AFP fotografas. Izraelio gynybos ministerijos padalinys, prižiūrintis civilinę veiklą Palestiniečių teritorijose, nurodė, kad vagonėliai buvo nelegaliai pastatyti per kelias pastarąsias dienas. „Statyti šias struktūras padėjo Palestinos Autonomijos atstovai, protestuodami prieš (Izraelio) aukštesniojo teisingumo teismo sprendimą ir jo nepaisydami, ir prieštaraudami Izraelio įstatymų taikymui rajone C“, – nurodė Vyriausybės veiklos teritorijose koordinatorius (COGAT). COGAT paminėjo 61 proc. Vakarų Kranto, kur Izraelis turi visapusišką civilinę ir karinę valdžią. Rugsėjo 5 dieną Izraelio Aukščiausiasis Teismas paliko galioti įsakymą nugriauti minimą kaimą, remiantis tuo, kad jis buvo pastatytas be reikiamų leidimų. Tačiau palestiniečiai labai retai gauna Izraelio leidimą statyti Vakarų Kranto rajone C, kur įsikūrė Chan Ahmaras. Laikinas kaimo nugriovimo atidėjimas baigėsi trečiadienį, ir tai reškia, kad armija gali įgyvendinti teismo sprendimą, kai manys, jog tam atėjo laikas. Kaimo atstovas Abu Khamisas spėjo, jog Izraelis gali kol kas atidėti nugriovimą, kad išvengtų tarptautinės kritikos prieš vėliau šį mėnesį įvyksiančią Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją. Kaimas yra strateginėje vietoje netoli izraeliečių gyvenviečių, šalia kelio, vedančio prie Negyvosios jūros. Buvo perspėjimų, kad tolesnės gyvenviečių statybos šiame rajone galiausiai padalys Vakarų Krantą į dvi dalis, taip suduodamos lemiamą smūgį bet kokioms dar likusioms viltims dėl dviejų valstybių sprendinio. „Čia yra virtinė gyvenviečių, kurioms buvo leista natūraliai augti, natūraliai (augti) gyventojų skaičiui, bet mums draudžiama daryti tą patį, – sakė Abu Khamisas. – Tai rasizmas, tai – apartheidas.“ Pirmadienį Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Ispanija dar kartą paragino Izraelį negriauti minimo kaimo ir perspėjo dėl pasekmių gyventojams bei „dviejų valstybių sprendinio perspektyvoms“. Izraelio pareigūnai pasiūlė alternatyvių vietų Chan Ahmaro gyventojams, bet jie sako, kad pirmoji jų yra netoli sąvartyno, o kita – netoli nuotekų valymo įrenginių.

