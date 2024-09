Įvykiai mažame Prancūzijos miestelyje sukrėtė visą pasaulį: ką iš tiesų darė „idealus šeimos vyras“, paaiškėjo tik per atsitiktinumą

Per laimingą atsitiktinumą paaiškėjus tiesai, savo tapatybės vardan kitų seksualinės prievartos aukų nusprendusi neslėpti prancūzė tapo drąsos ir tvirtybės simboliu, tačiau prisipažįsta: „Praradau dešimt savo gyvenimo metų. Nors atrodau stipri, mano viduje vieni griuvėsiai“..Ir tikrai ne be priežasties: tylaus miestelio istorijos, kurios pagrindine veikėja be savo žinios tapo ši moteris, detalės verčia gūžtis.