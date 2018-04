Dauguma sirų, kurie buvo atvežti į Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) būstinę Hagoje, per šį susitikimą sakė, kad dirba toje pačioje Dumos ligoninėje, kur neva buvo padarytas žmonių apnuodijimą patvirtinantis vaizdo įrašas, ir tikino, kad nufilmuoti žmonės neturėjo jokių apsinuodijimo simptomų.

Galvoje turimas vaizdo įrašas, kurį netrukus po pirmųjų pranešimų apie cheminę ataką nufilmavo Sirijos organizacijos „Baltieji šalmai“ savanoriai.

Šis vaizdo įrašas buvo vienas pagrindinių įrodymų, kad Basharo al Assado pajėgos eilinį kartą panaudojo cheminį ginklą.

Visi ketvirtadienį per spaudos konferenciją kalbėję ligoninės darbuotojai su nedidelėmis variacijomis pasakojo vieną ir tą patį: be daugybės žmonių, sužeistų per mūšius ir apšaudymus, tą dieną į ligoninę taip pat pateko žmonių, kurie buvo prisikvėpavę dūmų ir dulkių. Kol jiems buvo teikiama pagalba, kažkas esą suriko apie cheminį ginklą ir nekvalifikuoti medikų padėjėjai pradėjo pilti ant žmonių vandenį – visa tai buvo nufilmuota ir pateikta kaip įrodymas, jog buvo surengta cheminė ataka.

Sirijos pilietinės gynybos aktyvistai („Baltieji šalmai“ yra neoficialus organizacijos pavadinimas) buvo pranešę, kad į Dumos ligonines pateko daugiau kaip 500 žmonių su apsinuodijimo cheminėmis medžiagomis požymiais.

„Maždaug 19 val. [balandžio 7 d.] atvyko maždaug 15 pacientų: žmonės prisikvėpavo dūmų ir dulkių. Jiems buvo sunku kvėpuoti, tačiau jokių kitų simptomų nebuvo“, - pasakojo spaudos konferencijos dalyvis, pristatęs gydytoju - reanimatologu Halilu Džeišu.

„Atėjo žmogus iš „Baltųjų šalmų“, pradėjo rėkti, kad buvo panaudotas cheminis ginklas, - tęsė gydytojas. – Prisirinko daug nepažįstamų žmonių. Jie sukėlė chaoso atmosferą ir pradėjo pilti ant žmonių vandenį. Tačiau mes juk žinojome, kad nebuvo jokių cheminio ginklo panaudojimo požymių. Visi pacientai po to buvo išleisti namo, neužfiksuota nė vieno mirties atvejo“.

Kitas spaudos konferencijos dalyvis, prisistatęs tos pačios ligoninės slaugytoju, pridūrė, kad ligoninėje tuo metu buvo daug sužeistųjų, o kvalifikuotų medikų itin trūko. Žmonės dirbo trečią parą be poilsio, o jiems padėjo neapmokyti savanoriai.

„Kai išdygo žmogus, surikęs apie cheminį ginklą, šie asmenys ėmėsi procedūrų, nesuderinę jų su gydytojais“, - sakė jis.

Spaudos konferencijoje dalyvavo ir 11 metų Hasanas Diabas su savo tėvu. Rusijos televizijai jie jau pasakojo, kad minėtame vaizdo įraše matomas Hasanas į jokią cheminę ataką nepateko, o po apsilankymo ligoninėje, kur buvo aplietas vandeniu, iš kovotojų gavo lauktuvių.

Rusijos radiacinės, cheminės ir biologinės gynybos pajėgų viršininkas, generolas majoras Igoris Kirilovas per spaudos konferenciją tvirtino, kad bombos – balionai su dujomis, kurie neva buvo rasti įtariamos atakos vietoje, buvo nepažeisti.

Generolas I. Kirilovas pareiškė, kad ši ir kai kurios kitos aplinkybės jam leidžia teigti, kad šie dujų balionai buvo atgabenti cheminei atakai inscenizuoti.

Rusijos atstovas OPCW Aleksandras Šulginas ir Sirijos atstovo OPCW pavaduotojas Hasanas Abeidas dėl tokio faktų falsifikavimo apkaltino „Baltųjų šalmų“ gelbėtojus.

H. Abeidas šios organizacijos narius pavadino teroristais, kuriuos finansuoja JAV ir Didžioji Britanija, o A. Šulginas – daug triukšmo keliančiais pseudohumanitarais.

„Baltųjų šalmų“ nariai neslepia savo požiūrio į B. al Assado režimą, bet visada neigia kaltinimus parama teroristams.

Be vaizdo įrašo su ligoninėje užfiksuotais žmonėmis, įvairios organizacijos ir Dumos gyventojai išplatino ir daugiau vaizdo medžiagos, patvirtinančios, jų teigimu, cheminės atakos faktą. Tačiau apie šias vaizdo medžiagas (pavyzdžiui, apie žuvusiųjų nuo cheminės atakos fotografijas) per šią spaudos konferenciją nebuvo kalbama.

Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija ir Prancūzija pasmerkė Rusiją už tai, kad ji spaudos konferenciją su įvykių Dumoje „liudininkais“ rengia dar nepasibaigus OPCW ekspertų tyrimui Dumoje, ir šį renginį boikotavo. Pasak I. Šulgino, prie boikoto prisijungė ir kitos Europos bei Azijos šalys.

„Rusijos ir Sirijos spaudos konferencija OPCW būstinėje yra cirkas. Generalinis direktorius prieštaravo, kad Rusija rengtų šią spaudos konferenciją, - pranešime teigė Didžiosios Britanijos atstovas šioje organizacijoje Peteris Wilsonas. – OPCW nėra teatras. Rusijos sprendimas piktnaudžiauti šios organizacijos autoritetu yra eilinis bandymas sutrukdyti OPCW darbui, konkrečiai – misijai, tiriančiai cheminio ginklo panaudojimą Sirijoje“.

Didžiosios Britanijos atstovas taip pat pareiškė, kad jam „tikrą nerimą“ kelia daugybė pranešimų apie liudininkų bauginimą Dumoje, kuri netrukus po įtariamos cheminės atakos perėjo vyriausybės pajėgų kontrolėn.

Vienas spaudos konferencijos OPCW būstinėje dalyvių, ligoninės darbuotojas Ahmadas Hašuras, kalbėjęs visų atvykusiųjų į Hagą vardu, patikino, kad jiems niekas nedarė spaudimo: „Mes atvykome, kad papasakotume, kas iš tikrųjų įvyko“.

Spaudos konferencijos dalyviai neatrodė įbauginti ar nervingi.

Kita vertus, yra ir kitų įvykių Dumoje liudininkų, pasakojančių priešingai. Balandžio 15 dieną BBC paskelbė vaizdo interviu su mergaite, vardu Masa, ir jos motina, kurios papasakojo, kaip išgyveno cheminę ataką Dumoje.

Mergaitė teigė, kad jie rūsyje slėpėsi nuo bombardavimo, kai staiga nukrito bomba, kuri ne sprogo, bet pradėjo šnypšti. Mergaitės motina sakė išvydusi baltus dūmus. Po šito visiems patalpoje buvusiems žmonėms pradėjo skaudėti kojas, juos pradėjo kamuoti dusulys ir graužti nosiaryklę.

Masa pasakojo, kad po cheminės atakos visiems žmonėms buvo liepta kraustytis į viršutinius aukštus. Tuomet atvyko medikai ir išgabeno vaikus į medicinos punktus, kur jiems buvo pasakyta gultis ant grindų. Juos apliejo vandeniu ir davė kažkokių vaistų.

„Kai nuėjome miegoti, prasidėjo bombardavimas, mus apgaubė dulkės. Grįžome atgal į rūsį ir pamatėme, kaip nešami sužeistieji. Užuot kvėpavę oru, mes traukėme kraujo kvapą“, - teigė mergaitė.

Šiuo metu įvykių Dumoje aplinkybes tiria Jungtinių Tautų ekspertų misija. Pirmą kartą patekti į Dumą jie sugebėjo tik balandžio 21 dieną. Po keturių dienų iš Damasko buvo surengta antroji išvyka į Dumą.

„Mūsų nepriklausoma ir nešališka misija toliau tęs savo užduotį. Mes kalbėsimės su žmonėmis, tirsime įrodymus, paimtus per keliones į vietą, analizuosime mėginius ir kitą surinktą medžiagą bei informaciją“, - teigiama paskutiniame OPCW pranešime spaudai.