Evakuojamiems Kongreso nariams buvo nurodyta užsidėti dujokaukes.

Tear gas dispersed in Capitol Rotunda.

Congressmen ordered to grab gas masks under chairs in case have to leave in haste!

— Mo Brooks (@RepMoBrooks) January 6, 2021



JAV Atstovų Rūmus saugantys policininkai trečiadienį išsitraukė ginklus, įtūžusiems prezidento Donaldo Trumpo šalininkams mėginant įsiveržti į Kapitolijaus kompleksą Vašingtone, pranešė vienas Kongreso narys.

Atstovų „Rūmų apsauga ir Kapitolijaus policija išsitraukė ginklus, protestuotojams daužant rūmų priekines duris“, per „Twitter“ parašė pastate esantis kongresmenas Danas Kildee.

„Mums buvo nurodyta gultis ant grindų ir užsidėti savo dujokaukes“, – pridūrė jis.

I am in the House Chambers. We have been instructed to lie down on the floor and put on our gas masks. Chamber security and Capitol Police have their guns drawn as protesters bang on the front door of the chamber.

This is not a protest. This is an attack on America.

— Rep. Dan Kildee (@RepDanKildee) January 6, 2021



Respublikonų parlamentaras iš Viskonsino Mike‘as Gallagheris situaciją apibūdina kaip „beprotišką“ ir teigia nematęs ir nepatyręs nieko panašaus nuo tada, kai 2007 metais buvo dislokuotas Irake.

„Prezidentas privalo tai sustabdyti. Tai reikia sustabdyti. Rinkimai baigėsi!“ – CNN iš savo kabineto Kapitolijuje kalbėjo M. Gallagheris, o šį prašymą pakartojo ir vaizdo įraše tviteryje.

We are witnessing absolute banana republic crap in the United States Capitol right now. @realdonaldtrump, you need to call this off. pic.twitter.com/0QGx2PlXFY — Rep. Mike Gallagher (@RepGallagher) January 6, 2021

„Radome priedangą. Šiuo metu negirdime šūvių, tačiau labai daug sirenų. Visi budrūs, klausome Kapitolijaus policijos pajėgų nurodymų“, – „The Daily Beast“ sakė Demokratų senatoriaus Marko Warnerio atstovė spaudai Rachel Cohen.

I'm safe. We've been equipped with escape hoods and we're being moved through the Capitol. pic.twitter.com/8YRX9Z3UTo — Rep. Alex Mooney (@RepAlexMooney) January 6, 2021

Demokratų partijos kongresmenė Grace Meng tviteryje pasidalino savo „slėptuvės“ nuotraukomis ir patikslino, kad iš jos buvo „išgelbėta“ praėjus penkioms valandoms.

After 5 hours I’ve been rescued from my hiding place. Now i can show you my DIY barricade and gas masks. Protestors were right outside the door chanting ‘USA USA’ it was scary but i am ok! Thanks all for your prayers. pic.twitter.com/OX3rfM35zH — Grace Meng (@Grace4NY) January 6, 2021

„Dabar moku pasistatyti savadarbę barikadą ir pasigaminti apsauginę kaukę. Trumpo šalinininkai buvo už durų ir skandavo „JAV, JAV“. Buvau labai persigandusi“, – apie nepavydėtiną patirtį pasakojo politikė.

Demokratė iš Virdžinijos Abigail Spanberger „NBC News“ sakė, kad iš pradžių gavo pranešimą telefonu, jog Kapitolijus apsiaustyje. Dalis žmonių buvo su dujokaukėmis, patikslino ji.

Demokratas iš Vermonto Peteris Welchas tviteryje paskelbė incidento vietoje filmuotą įrašą ir parašė, kad tiek jam, tiek kolegoms policija nurodė lįsti po kėdėmis ir užsidėti dujokaukes, turėjusias apsaugoti nuo ašarinių dujų.

Update: gas masks are being prepared pic.twitter.com/6TYWImnoK3 — Rep. Peter Welch (@PeterWelch) January 6, 2021

Demokratas iš Merilando Davidas Trone‘as tviteryje rinkėjus patikino, kad jam viskas gerai ir paskelbė nuotrauką, kuriai pozuoja užsidėjęs visą galvą dengiančią apsauginę kaukę nuo dujų.

I am safe. We have been evacuated.

Let me be clear: we will not be stopped by this lawless intimidation. pic.twitter.com/WWDJst4V1B

— Rep. David Trone (@RepDavidTrone) January 6, 2021

Demokratų partijos parlamentarė iš Teksaso Veronica Escobar ir Pramila Jayapal iš Vašingtono meldėsi, skelbia „NBC News“.

Rep. Jason Crow, D-Colo., comforts Rep. Susan Wild, D-Pa., while taking cover as rioters disrupt the joint session of Congress. pic.twitter.com/b7rKblZoEA — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

Here's a scene from the House gallery after rioters overwhelmed stormed the Capitol today.

Roughly two dozen members and reporters huddled in the gallery, crouching behind seats, as multiple armed officers barricaded the main chamber door https://t.co/pisVAEiGNV pic.twitter.com/Vbc7BUuvbW

— POLITICO (@politico) January 6, 2021

Kol Kongreso personalas ieškojo geriausios ir saugiausios vietos pasislėpti, D. Trumpo šalinininkai pastate kėlė tikrų tikriausią chaosą. Netrukus pradėjo sklisi žinia, kad mažiausiai vienas žmogus pastato viduje pašautas į kaklą, į įvykio vietą pasiųsta Nacionalinė gvardija.

With our gas masks in hand, Rep. Scott Peters and I were briskly enroute from the Capitol to an undisclosed location. pic.twitter.com/DMfSK3C3lW — Rep. Diana DeGette (@RepDianaDeGette) January 6, 2021

Aršiai nusiteikę prezidento rėmėjai įsiveržė į Atstovų Rūmų pirmininkės Nancy Pelosi biurą, išvartė baldus, nuo sienų numėtė nuotraukas. Dešiniosios pakraipos laikraščio „The Blaze“ žurnalistas tviteryje paskelbė N. Pelosi kabinete esančio darbinio kompiuterio ekrano nuotrauką, kurioje galima įžiūrėti mažiausiai vieno demokrato elektroninio pašto adresą.

Buvęs specialusis FTB agentas Dennisas Franksas, tarnyboje praleidęs daugiau nei du dešimtmečius, dirbęs ir greitojo reagavimo pajėgose, prisipažino, kad naujiena apie įvykius Kapitolijuje jį pritrenkė.

„Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad pamatysiu ką nors panašaus. Nenorėčiau dabar būti vienas iš FTB vadovų. Esu tikras, kad parengta daugybė planų, apgalvoti visi įmanomi variantai, tačiau JAV Teisingumo departamentas šiuo metu yra Trumpo kišenėje. Jeigu kviečia FTB, kada jie įsikiš? Labai nepalankios aplinkybės“, – teigė D. Franksas.

Atsakomybė dėl išpuolio Kapitolijuje, koks Jungtinėse Valstijose iš esmės nebuvo įsivaizduojamas, pirmiausia gula ant prezidento pečių, teigė demokratė iš Mičigano ir buvusi CŽA analitikė Elissa Slotkin.

Visą pasaulį sukrėtęs incidentas kardinaliai skiriasi nuo to, ką buvo galima patirti Irake, teigė ji. Ten maištininkų grupuotės nuolat stengiasi pakenkti JAV pozicijoms. Šį incidentą pakurstė ir jam įvykti leido pats prezidentas, jo patarėjų tinklas ir iš esmės Respublikonų partija, kaltuosius vardijo E. Slotkin.

Vykdomasis pelno nesiekiančio stebėtojo „Citizens for Responsibility and Ethics“ direktorius Noah Bookbinderis išplatintame pranešime teigė: „Prezidentas Trumpas pasitelkė visus turimus išteklius, kad parklupdytų mūsų demokratiją ir įsitvirtintų kaip diktatorius. Kai rinkėjai jam pasakė ne, kai teismai jam pasakė ne, net kai jo paties viceprezidentas jam pasakė ne, jis pakurstė šalininkus imtis agresyvių veiksmų prieš valdžią ir taip sutrukdyti taikiam ir sklandžiam valdžios, sudarančios mūsų demokratijos pagrindą, perdavimui“.

Nors D. Trumpas galiausiai trečiadienį vangiai savo šalininkams ir nurodė „eiti namo“, jis ir toliau pylė žibalo į ugnį kartodamas melagingus teiginius, esą, „rinkimus iš jo pavogė“.

Tą patį trečiadienį potencialius agresorius jis skatino, aiškindamas, kaip svarbu priversti „žmones kovoti“ ir kad tai būtų „turimos galios pakeisti rinkimų rezultatą“ įrodymas.

„Silpnumu šalies niekaip nesusigrąžinsi“, – pareiškė D. Trumpas.

Tokie žodžiai iš prezidento lūpų nuskambėjo jau po to, kai įsiutusi minia patraukė prie Kapitolijaus pastato ir jį šturmavo, nepaklusdami pareigūnų bandymams palaikyti tvarką.

Įsiutusi minia ėmė siaubti teritoriją, daužė pastato langus, brovėsi į parlamentarų kabinetus ir skandavo „Kovok už Trumpą“.