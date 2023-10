Anot jo, savo KFOR kontingentus sustiprins ir kiti sąjungininkai. NATO jau penktadienį paskelbė, kad stiprins savo vadovaujamas apsaugos pajėgas Kosove. Šiaurės Atlanto Taryba, svarbiausia sprendimus priimanti organizacijos institucija, prieš tai pritarė papildomų pajėgų nusiuntimui į šalį.

To priežastimi NATO atstovas nurodė išpuolį prieš Kosovo policiją rugsėjo 24 d. ir „didėjančią įtampą regione“. Jis paragino ir Belgradą, ir Prištiną pradėti dialogą. Tik taip esą galima pasiekti „ilgalaikę taiką“.

Jau kelis mėnesius Šiaurės Kosove vėl didėja įtampa. Ją, be kita ko, pakurstė vyriausybės Prištinoje gegužę priimtas sprendimas keturios bendruomenėse, kuriose gyvena serbų mažumos atstovai, merais paskirti etninius albanus. Per po to kilusius susirėmimus buvo sužeista ir daugiau kaip 30 NATO pajėgų KFOR karių.

Prieš savaitę sekmadienį per išpuolį prieš Kosovo policijos patrulius žuvo vienas pareigūnas. Vėliau apie 30 ginkluotų vyrų užsibarikadavo viename serbų stačiatikių vienuolyne. Trys ginkluoti serbai žuvo per susišaudymą su policija.

Didžioji dauguma iš 1,8 mln. Kosovo gyventojų yra etniniai albanai. Šalyje, daigiausiai šiaurėje, gyvena ir 120 000 serbų. Kosovas 1999 m. atsiskyrė nuo Serbijos ir 2008-aisiais paskelbė nepriklausomybę. Daugiau kaip 100 šalių pripažino nepriklausomybę. Serbija to nepadarė ir siekia buvusią provinciją susigrąžinti.