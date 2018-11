Be kita ko, K. Sinema tapo pirmąją Arizonos senatore demokrate nuo 1994-ųjų. Ši demokratų pergalė sumažino respublikonų persvarą Senate iki keturių vietų (51-47). Tačiau vis dar nepaaiškėjo galutiniai rezultatai dviejose valstijose. Floridos valstijoje nurodyta perskaičiuoti balsus, nes kandidatus skyrė vos 0,5 proc. balsų. Tuo metu rinkimų rezultatai Misisipės valstijoje paaiškės po vėliau šį mėnesį įvyksiančio antrojo turo. Ką tik paskambinau Kyrsten Sinemai ir pasveikinau po įnirtingo mūšio tapus pirmąja moterimi, atstovausiančia Arizonai Senate“, – sakė M. McSally vaizdo žinutėje, paskelbtoje jos paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“. JAV televizijos „Fox“ ir CNN paskelbė, kad pergalę iškovojo K. Sinema. Senate ji pakeis konservatyvių pažiūrų respublikoną Jeffą Flake'ą, kuris yra prezidento Donaldo Trumpo kritikas. Atstovų Rūmų narės K. Sinemos pergalė kovoje dėl vietos Senate užtikrins demokratams itin svarbų papildomą balsą 100 narių turinčiuose aukštuosiuose Kongreso rūmuose, kurių kontrolę praėjusią savaitę vykusiose kadencijos vidurio rinkimuose išsaugojo respublikonai. Skaičiuojant lapkričio 6 dieną vykusių rinkimų rezultatus, K. Sinema keturias pastarąsias dienas didino atotrūkį nuo savo varžovės. Sekmadienį vakare ji lenkė M. McSally 38 197 balsais (1,72 procentinio punkto). D. Trumpas po balsavimo pareiškė, kad Arizonoje vyksta nešvarus žaidimai, nes vietos valdžia taip ilgai užtruko skaičiuodama balsus ir panaudojo procedūrą, leidusią rinkėjams patvirtinti savo parašus tais atvejais, kai buvo pastebimi neatitikimai. „Naujiena: Arizonoje PARAŠAI NESUTAMPA. Rinkiminė korupcija“, – parašė D. Trumpas tviteryje, tačiau nepateikė jokių pažeidimų įrodymų. „Šaukti naujus rinkimus? Privalome ginti mūsų Demokratiją!“ – rašė prezidentas. 42 metų K. Sinema bus viena jauniausių senatorių. „Tarnaudama Arizonai dirbau, kad padėčiau kitiems pamatyti mūsų bendrą prigimtį ir rasti bendrą pagrindą“, – rašė ji socialiniame tinkle „Facebook“. „Tokio pat požiūrio laikysiuosi atstovaudama mūsų didžiai valstijai Senate, kur būsiu nepriklausomas balsas, kalbėsiantis visų arizoniečių vardu“, – pridūrė K. Sinema. Tai buvo vienas iš trijų mūšių dėl vietų Senate, kurių baigtis dar buvo nežinoma. Įnirtinga kova tebevyksta Floridoje, kur šiuo metu perskaičiuojami balsai. Šioje valstijoje dėl vietos Senate varžosi dabar ją užimantis demokratas Billas Nelsonas ir jam iššūkį metęs respublikonas Rickas Scottas. Misisipėje rinkimuose į Senatą rengiamasis antrasis turas, kuriame pergalė prognozuojama dabartinei respublikonų senatorei Cindy Hyde-Smith. Balsavimas Arizonoje buvo vienas įtempčiausių rinkiminių mūšių šiais metais. Pranešama, kad abi pusės jam išleido apie 50 mln. JAV dolerių (44,4 mln. eurų). M. McSally garsėja tuo, kad yra pirmoji moteris, pilotavusi naikintuvą mūšyje. Ji laikoma uolia D. Trumpo šalininke ir rinkimų kampanijos metu reiškė tvirtą paramą jo politikai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.