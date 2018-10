Generalinis prokuroras Tarekas Williamas Saabas valstybinei televizijai VTV sakė, kad Fernando Albanas, kuris buvo laikomas tardymo izoliatoriuje žvalgybos tarnybos būstinėje, pasiprašė į tualetą ir iššoko pro 10 aukšto langą. F. Albanas, Karakaso miesto tarybos narys, buvo tarp mažiausiai 15 žmonių, areštuotų ir apkaltintų dėl įtariamo dalyvavimo rugpjūčio 4 dienos incidente, kai buvo panaudoti du dronai. Per tiesioginę televizijos transliaciją buvo matyti N. Maduro reakcija į kameros neužfiksuotą sprogimą, įvykusį jam sakant kalbą per karinį paradą sostinėje. Tada pasigirdo antras sprogimas ir matėsi, kaip kariai apimti panikos išsilaksto. N. Maduro sakė, kad sprogimus sukėlė dronai su sprogmenimis, atsiųsti jo nužudyti, tačiau opozicijos veikėjai kaltina prezidentą sufabrikavus incidentą, kad būtų galima intensyvinti represijas ekonominę krizę išgyvenančioje šalyje. Opozicija išeivijoje F. Albanas buvo areštuotas penktadienį. Jo partija „Teisingumas pirmiausia“ dėl jo mirties kaltino vyriausybę. „Mes laikome Maduro ir jo kankinimų režimą atsakingais“, – sakoma partijos pareiškime. N. Maduro dėl dronų atakos kaltino šios partijos įkūrėją Julio Borgesą, kuris dabar gyvena Kolumbijoje. J. Borgesas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad „diktatūros žiaurumas nutraukė Albano gyvenimą“. Generalinis prokuroras pažadėjo nuodugnų tyrimą. Vizito atvykęs JAV Senato užsienio santykių komiteto pirmininkas Bobas Corkeris tviteryje parašė, jog vyriausybė turi „atsakomybę užtikrinti, kad visi suprastų, kaip tai galėjo įvykti“. Buvęs kandidatas į prezidentus Henrique Caprilesas, taip pat priklausantis partijai „Teisingumas pirmiausia“, sakė, kad atsakinga N. Maduro vyriausybė. „Tie iš mūsų, kas pažinojome Fernando, žinome, kad jis NIEKADA nebūtų veikęs prieš savo gyvybę“, – „Twitter“ parašė jis. F. Albano advokatas Joelis Garcia žurnalistams sakė, jog dar per anksti patvirtinti, ar tai buvo savižudybė. Vidaus reikalų ir teisingumo ministras Nestoras Reverolas sakė, kad F. Albano „dalyvavo destabilizuojančiuose aktuose, kuriems vadovauta iš užsienio“. Venesuela kaltina kaimyninę Kolumbiją priglaudžiant įtariamo bandymo nužudyti autorius. Jungtinės Valstijos rugpjūčio mėnesį pasmerkė įtariamus savavališko sulaikymo ir prievartinio prisipažinimo atvejus Venezuelos vyriausybei tiriant minėtą dronų incidentą.

