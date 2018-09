Ruslanas Boširovas ir Aleksandras Petrovas ketvirtadienį pirmąkart pasirodė viešumoje. RT vyriausioji redaktorė Margarita Simonian tikino, kad šie du vyrai su ja dėl interviu susisiekė patys, nes esą dabar gyvena baimėje dėl savo gyvybių. M. Simonian anksčiau ketvirtadienį pareiškė, kad paėmė interviu iš R. Boširovo ir A. Petrovo, ir pridūrė esanti tikra, jog kalbėjosi „su tais žmonėmis“. Susiję straipsniai: Rusijos propagandistė skelbia pasikalbėjusi su Skripalių apnuodijimu kaltinamais vyrais Putinas apie Skripalių apnuodijimu įtariamus vyrus: mes juos radome „Jie parodė man savo pasus, tačiau ir vizualiai jie panašūs į publikuotose nuotraukose matomus asmenis“, – sakė ji. Interviu RT šie du vyrai pasakojo, kad pietinis Anglijos Solsberio miestas, kuriame jie lankėsi kovą, yra „nuostabus“. Vyrai tvirtino norėję pamatyti žymiąją Solsberio katedrą ir jo laikrodį. Rugsėjo 5 dieną Didžiosios Britanijos policija paskelbė, kad A. Petrovas ir R. Boširovas, įtariami Rusijos karinės žvalgybos (GRU) pareigūnai, kaltinami sąmokslu nužudyti S. Skripalį ir jo dukrą Juliją, vardus. Britanija paskelbė stebėjimo kamerų įrašų ir nuotraukų, kur matomi tie du vyrai, vaikštantys rajone, kur gyveno S. Skripalis. A. Petrovas teigė, kad jie abu tenorėjo pasivaikščioti po miestą ir jį apžiūrėti. „Atvykome (į JK) kovo 2 dieną ir nukeliavome į traukinių stotį pasitikrinti grafiko. Į Solsberį atvykome kovo 3 d., norėjome pasivaikščioti po miestą, tačiau vaikščiojome tik pusvalandį, nes miestas buvo padengtas sniegu“, – sakė A. Pertrovas. „Žinoma, norėjome pamatyti Stounhendžą, apžiūrėti katedrą, bet negalėjome to padaryti, nes buvo labai purvina. Visas miestas buvo padengtas drėgnu purvu. Mes sušlapome ir pasukome link artimiausio traukinio atgal į Londoną“, – sakė įtariamasis. R. Borišovas sakė: „Galbūt ir buvome prisiartinę prie Skripalių namo, nežinome, kur jis yra“. Александр Петров и Руслан Боширов AP / Scanpix

„Draugai jau seniai mums patarė apsilankyti šiame puikiame mieste“, – sakė A. Petrovas interviu RT. „Nuo pat pradžių planavome nuvykti į Londoną ir, grubiai tariant, atitrūkti. Tai buvo ne verslo kelionė. Viską suplanavome taip, kad pabūname ir Londone, ir į Solsberį nuvažiuojame“, – kalbėjo jis. R. Boširovas savo ruožtu sakė, kad Solsberis yra turistinis miestas su visoje Europoje žinoma katedra. Abu vyrai taip pat tvirtino „nedirbantys GRU“ (Rusijos karinėje žvalgyboje). Iš R. Boširovo ir A. Petrovo interviu ėmusi RT vyriausioji redaktorė M. Simonjan savo kanale socialiniame tinkle „Telegram“ parašė: „Kas jie, ką veikė Anglijoje, ar iš tiesų yra tie, kuo prisistato – aš nežinau ir negaliu žinoti. Pasistengiau užduoti jiems konkrečiai tuos klausimus, kurie rūpi visuomenei“. „Jų atsakymai – jų atsakomybė. Kiekvieno žiūrovo teisė pasirinkti – tikėti jais ar ne. Sąmoningai nekomentuoju savo įspūdžių. Išskyrus galbūt tai, kad jie labai nervinosi ir prakaitavo“, – pažymėjo ji. Vyrai neigė turėję su savimi preparato „Novičiok“ arba kokių nors kitų nuodų. Kai M. Simonjan paklausė, ar jie turėjo su savimi kvepalų buteliuką, kurį Jungtinės Karalystės pareigūnai pateikė kaip įrodymą, R. Boširovas atsakė: „Ar kvaila, kad padorūs vyrai turi moteriškų kvepalų? Muitinėse viskas tikrinama. Būtų tikrai paklausta, kodėl vyrų bagaže yra moteriški kvepalai. Jų neturėjome.“ Propagandiniame kanale RT skambėjo žodžiai esą abu vyrai atrodė sunerimę dėl to, kad Jungtinė Karalystė pavadino juos Rusijos žvalgybos agentais, kaip įtariama, susijusiais su apnuodijimo atveju. „Bijome kur nors išeiti, bijome dėl savo ir savo artimųjų gyvybių“, – sakė R. Boširovas. Didžioji Britanija apkaltino Rusiją meluojant Didžiosios Britanijos vyriausybė ketvirtadienį pakartojo savo įsitikinimą, kad Rusijos institucijos meluoja dėl buvusio dvigubo Rusijos agento Sergejaus Skripalio ir jo dukros Julijos apnuodijimo Anglijos mieste Solsberyje. „Vyriausybei visiškai aišku, kad šie du vyrai yra Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU pareigūnai, kurie mūsų šalies gatvėse panaudojo pragaištingai nuodingą, neteisėtą cheminį ginklą“, – teigiama Didžiosios Britanijos vyriausybės pranešime. „Ne kartą prašėme Rusijos pasiaiškinti dėl to, kas kovo mėnesį įvyko Solsberyje. Šiandien, kaip ir visą laiką, jie atsakė melu ir klaidinančia informacija“, – priduriama pranešime. Didžioji Britanija anksčiau šį mėnesį skelbė, kad yra pakankamai įrodymų apkaltinti šiuos du vyrus bandymu nunuodyti Skripalius. Po kelių dienų policija pranešė, kad jiedu kovo mėnesį ištepė S. Skripalio namų durų rankeną kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Įtariamieji kovo 2 d. atvyko iš Maskvos į Londoną su rusiškais pasais. Didžiosios Britanijos teigimu, A. Petrovas ir R. Boširovas yra Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU agentai ir išpuolis buvo įvykdytas su Kremliaus žinia. RT anonsavo interviu Kremliaus finansuojamos televizijos RT vyriausioji redaktorė M. Simonjan ketvirtadienį paskelbė, kad pasirodys interviu su A. Petrovu ir R. Boširovu, kuriuos Londonas kaltina apnuodijus buvusį dvigubą rusų agentą Sergejų Skripalį ir jo dukrą. „Nežinau, su kuo jūs praleidote vakarykštį vakarą, o aš praleidau jį su Petrovu ir Boširovu. Nejuokauju. Coming soon (jau netrukus)“, – parašė ji savo kanale socialiniame tinkle „Telegram“. Išvakarėse Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Maskva nustatė dviejų vyrų, įtariamų Didžiojoje Britanijoje apnuodijus Skripalius, tapatybes. „Žinoma, patikrinome, kas tai per žmonės. Žinome, kas jie yra, radome juos“, – per Vladivostoko mieste vykstantį ekonomikos forumą pareiškė Rusijos prezidentas. „Žinoma, jie yra civiliai“, – pridūrė V. Putinas, veikiausiai atsakydamas į britų pareigūnų tvirtinimus, kad Skripalius apnuodijo Rusijos karinės žvalgybos (GRU) pareigūnai. V. Putinas paragino minimus vyrus pasikalbėti su žurnalistais. „Tikiuosi, jie patys pasirodys ir papasakos apie save. Čia nėra nieko ypatinga, nieko nusikalstama, patikinu jus. Greitai pamatysime“, – sakė prezidentas, taip užsimindamas, kad šie asmenys netrukus padarys viešą pareiškimą. S. Skripalis ir jo dukra Julija buvo rasti netekę sąmonės kovo pradžioje Solsberyje. Netrukus britų premjerė Theresa May pareiškė parlamente, kad jiedu buvo apnuodyti nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, sukurta Rusijoje. Maskva mestus jai kaltinimus paneigė ir atkreipė dėmesį, kad Rusija sunaikino visas cheminio ginklo atsargas prižiūrint Cheminio ginklo draudimo organizacijai (OPCW). Rugsėjo 5 dieną Didžiosios Britanijos policija paskelbė dviejų rusų, kaltinamų sąmokslu nužudyti buvusį Rusijos karinės žvalgybos pulkininką S. Skripalį ir jo dukrą Juliją, vardus. Pranešta, kad tai A. Petrovas ir R. Boširovas. Britų tyrėjų nuomone, šie vardai yra pseudonimai. Vienas britų televizijos BBC žurnalistas savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad „įtariamieji pateko į stebėjimo kameros įrašą (...) sekmadienį likus nedaug laiko iki užpuolimo“. Pasak Skotland Jardo ir Karališkosios kriminalinės prokuratūros, esama „pakankamai įrodymų“, kad būtų galima apkaltinti minėtus Rusijos piliečius suorganizavus ataką Solsberyje. Kaip skelbė BBC, A. Petrovas ir R. Boširovas Britanijos teritorijoje buvo prisidengę išgalvotais vardais, o įtariamųjų amžius – „maždaug 40 metų“. Britanijos ambasada Rusijoje tviteryje citavo ambasadorių Laurie Bristow, kuris sakė, kad „Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnybos turi įrodymų apie Boširovo ir Petrovo ryšius su GRU“. Britų policijos teigimu, A. Petrovas ir R. Boširovas į Britaniją atskrido kovo 2-ąją, o į Maskvą grįžo kovo 4 dieną, praėjus kelioms valandoms po atakos. Be to, pranešta, kad tie vyrai kovo 2-3 dienomis buvo apsistoję Londono rytinėje dalyje esančiame viešbutyje „City Stay Hotel“, o jų kambaryje aptikta nervus paralyžiuojančios medžiagos „Novičiok“ pėdsakų.











